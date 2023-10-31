台灣基進質疑︰徐春鶯 長期當中國統戰樣板

2018年，徐春鶯參加南平市委統戰部「兩岸婚姻家庭茶文化產業研習班」，並接受訪問表示，「我們對國家的認同，對中國人的自豪不會改變。」（圖由台灣基進提供）

2023/10/31 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨不分區名單考慮納入中國配偶徐春鶯，外界質疑徐曾擔任中國國家幹部，有國安疑慮。台灣基進昨天批評民眾黨主席柯文哲「以多元包裝統戰」，並列舉徐過去與中國統戰部單位交流狀況，指「一旦徐春鶯是有任務在身的中配，進入立法院後，只會是下一個『馬文君』」。

與中國統戰部、省台辦互動交流

台灣基進不分區立委參選人楊佩樺昨以手板列舉徐春鶯自二○一六年至今，被中國官媒當作統戰樣板的報導內容及其充滿中國認同的發言，包括「如果台灣不承認它屬於中國的話，大陸我們娘家那邊，很多人就不願意來了」、「我們對國家的認同，對中國人的自豪不會改變。」

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若進立院 恐是下一個「馬文君」

楊佩樺表示，徐春鶯雖自稱沒加入過共產黨、沒當過中共幹部，但長期與中國統戰部單位、官員有交流，甚至拜會過中國多省「台辦」。一旦徐春鶯不只是中配，更是有任務在身的中配，這種人選進入立法院，只會是下一個「馬文君」。

台灣基進黨主席王興煥批評，柯文哲要選的不是台灣總統，而是「中國台灣特首」。他指出，徐春鶯滿口中國認同，其實就是配合中國天朝主義「移民實邊」、改變台灣人口認同結構的代表；他認為，政府應檢討中配入籍問題，並根據「源頭從嚴」、「亡羊補牢」兩個原則，明定中國為敵國，與一般外籍移民政策脫鉤。

台灣基進台北市內湖南港區立委參選人吳欣岱說，拿到身分證在台灣絕對有參政權，但像徐春鶯這種過去擔任中共幹部的中配，中國屬意要選總統的柯文哲，以及洩漏潛艦機密的馬文君，應被嚴格檢視。

對於規劃徐春鶯列入不分區立委名單引發的爭議，柯文哲上週說明，大家應該用包容的態度接納所有人，只要住在台灣、認同台灣就是台灣人，台灣是多元社會，為何一定要用非我族類去劃分敵我？

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