蔣晤上海市長龔正 今簽三項合作備忘錄

台北市長蔣萬安（左）昨會見上海市長龔正（右），雙方互贈單口瓶。 （記者何玉華攝）

2023/08/30 05:30

〔記者何玉華／上海報導〕台北市長蔣萬安昨率團前往中國上海參加雙城論壇，傍晚與上海市長龔正在上海重要地標「城市會客廳」會面，雙方互贈單口瓶成「雙」，意寓多元、包容、互相學習，也有期盼兩岸和平的意涵；蔣在致詞時還特別引用故總統蔣經國名言，「時代在變，環境在變，潮流也在變」，兩岸要務實面對發展，和平爭取雙贏。

蔣萬安一行約百餘人，包含市府、企業代表，以及市議會議長戴錫欽、副議長葉林傳帶領的多位市議員，上午九點四十二分落地浦東機場，由上海市副市長華源到艙口接機，並直接從機場前往參訪上海洋山深水港、老港環保生態基地，晚間與龔正等人在「城市會客廳」會面與用餐。

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龔正致詞時表示，蔣萬安親自率團到上海，是推動台北與上海城市交流合作的務實舉措，兩岸同胞同宗同源、血濃於水，和平發展、交流合作是兩岸同胞的共同心聲。雙城論壇舉行勢必為兩地優勢互補、共贏發展注入新的動力，也將積極推動兩地更廣領域、更深層次的交流合作。

蔣萬安表示，上海與台北有相似的現代歷程，都經過帝國主義的侵略，有為民族奮鬥的展現，如當年上海淞滬會戰，而台北則一直是反對殖民統治的動力所在，市定古蹟「台灣新文化運動紀念館」，正是紀念包括蔣渭水先生在內的一群年輕人，努力對抗殖民統治的民族精神。

蔣萬安說，歷史是延續的，現實是發展的，今天要談兩岸互動，要談雙城論壇，都基於可以對話的歷史條件以及文化脈絡。

蔣萬安在閉門會後，也表達希望爭取小貓熊明年來台，同時為台灣的農產品發聲，讓台灣果農放心種，上海市民安心吃。

台北、上海雙城論壇重頭戲將在今日登場，主論壇在上海東方濱江大酒店的「上海國際會議中心上海廳」舉行，雙方將分別致開幕詞、主題演講會，並且簽署三項合作備忘錄；接著進行低碳永續、數位經濟、智慧醫療分論壇。

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