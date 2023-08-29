賴清德：建構台灣成幸福國度

民進黨總統參選人賴清德昨出席「全國社福界賴清德見面會」，強調努力將台灣建構成幸福國度，讓台灣成為偉大國家。（記者羅沛德攝）

2023/08/29 05:30

與社福界見面會 承諾當選後會定期檢視政策

〔記者陳昀／台北報導〕民進黨總統參選人賴清德昨出席「全國社福界賴清德見面會」，聆聽十九位社福團體代表的訴求，議題包括身心障礙、性別暴力、兒童照護。賴表示，他會抱著「行公義、存憐憫」的謙卑之心與大家共同合作，努力將台灣建構成幸福國度，讓台灣成為偉大國家，並承諾當選後會定期與各社福團體開會檢視政策的不足。

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賴清德會前被媒體問及如何看待鴻海創辦人郭台銘宣布角逐下屆總統、有沒有覺得自己躺著選等議題時並未回應，僅微笑向另一側群眾揮手致意。

這場見面會除了特別邀請到來自瑞士、長期在台深耕並取得國籍的吳道遠神父、台北市基督教勵友中心董事長高正吉等人與會外，包含勵馨社會福利基金會執行長王玥好、靖娟基金會處長許雅荏、兒少安置機構聯盟理事長徐瑜等人共十九位代表接續發言，表達防治性別暴力、身心障礙權益、弱勢孩童等訴求。

抱著「行公義、存憐憫」的謙卑之心

賴清德致詞表示，仔細聆聽社福界的主張後，足以了解大家的困境，也感受到大家對未來政府的期待，希望共同合作、一起努力建構更幸福的台灣，社會可能比較關注外交、兩岸、國防與經濟等議題，蔡英文總統的努力獲得國際肯定，總體經濟也有長足進步，身心障礙族群占總人口五％，任何城市、社會、國家都必然面臨好好照顧身心障礙者的問題。

賴清德表示，他會抱著「行公義、存憐憫」的謙卑之心與大家共同合作，一起關注、照顧、支持身心障礙者，將台灣建構成適合每個人生活的幸福國度，台灣是民主國家，島上每個人都是國家的主人，政府有責任讓每個人都能自在生活，他也願意承諾，當選後會定期與各團體一起開會，檢視政策的不足，確保每一個團體的心聲都能夠被聽到、意見能被具體執行。

賴清德強調，一個偉大的國家不在於人口有多少，或國防武力有多強，取決於文明有多進步，所謂文明除了民主、自由的生活體制外，也包含有沒有辦法讓每個國家的主人在土地上自在生活，要能提供身障者必要的協助，讓他們得到支持及尊重，這需要公私協力、每個團體的共同合作才有辦法完成，「我非常需要大家的支持」，希望大家一起努力，讓台灣成為偉大國家。

另外，賴清德昨接見台灣大學管理學院EMBA師生時表示，在國人共同努力之下，國家經濟及產業持續進步發展，台灣去年排名全球第二十一大經濟體，歲計賸餘也讓政府有餘裕為國人做更多事，包括推動社福政策「○到六歲國家一起養」、「長照二．○」及縮短公私立大學學雜費的差距等，他期許大家一起幫助台灣，讓國家走得更遠。

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