中共官媒推「台灣當歸」 立委批肖想

民進黨立委王美惠。（資料照）

2023/08/21 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國在台灣周邊海空域軍演，放話這是對「台獨」分裂勢力與外部勢力勾連挑釁的嚴重警告。中共官媒「人民日報」更製圖把中藥材當歸做成台灣島形狀，在微博公眾號宣稱「反獨促統、台灣當歸」，十九日深夜衝上微博熱搜第一；立委昨痛批，中共「歸剛」在那亂，台灣是民主國家，沒人想要「當歸」或回歸被中國共產黨統治。

「人民日報」將簡體字「归」左邊部首，以台灣島形狀的當歸代替，宣稱「反獨促統、台灣當歸」，圖片背景印上「台灣是中國領土」、「中國一點都不能少」、「每一條路都是回家的路」、「中國必須統一，也必然統一」標語。

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對此，民進黨立委王美惠表示，中國無時無刻不打壓台灣，民進黨執政都是主張維持現狀，連國民黨擁抱的九二共識也無「當歸」兩字，這是在騙台灣人，國民黨要不要出來譴責中國？

王美惠指出，誰不知道二○二四年總統大選，中國屬意哪個政黨？中共「歸剛」在那亂，台灣民意沒人想要「當歸」或回歸，一旦被中國併吞，台灣人財產就沒了，軍公教退休金也會消失，「台灣人沒那麼笨啦！」

民進黨立委張廖萬堅表示，中國對外窮兵黷武，國際形象非常糟，想以武力要消滅我國家主權或發動戰爭，還一直把責任歸咎於民進黨執政，國內還有政黨一起唱和，鼓吹戰爭與和平，聲稱選誰就會發生戰爭。

張廖萬堅指出，中國應尊重台灣民意的選擇，用「台灣當歸」形容消遣台灣，只會引起台灣人更大反感。

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