賴批中藉戰爭恐懼影響大選

民進黨總統參選人賴清德昨出席「還路於民大遊行」時受訪表示，台灣是民主國家，中國應尊重台灣人民在自由意志下，選出自己的總統。（記者方賓照攝）

2023/08/21 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕民進黨總統參選人暨副總統賴清德結束出訪友邦巴拉圭及過境美國行程，中共解放軍隨即在台灣周邊展開海空聯合演訓。賴清德昨表示，台灣是民主國家，中國應尊重台灣人民在自由意志下，選出自己的總統，呼籲中國不必利用台灣正副總統過境美國作為藉口，企圖用戰爭的恐懼影響大選。

共軍在台灣周邊海域軍事行動頻頻，引發國內外關注。賴清德昨出席「還路於民大遊行」時受訪表示，台灣是民主國家，中國應尊重台灣人民在自由意志下，選出自己的總統；中國真的不必要利用台灣正副總統過境美國這件台美行之有年的事情，作為藉口進行軍事演習，企圖用戰爭的恐懼來影響台灣選民意志，進而影響這次總統大選。

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賴清德指出，希望中國能注意到，近幾年來，不管是七大工業國集團（G7）領袖會議、北約領袖會議、歐盟會議，甚至最近美日韓領袖會議，都不約而同提到台海和平穩定的重要性，不容許任何一個國家用武力改變台海現狀。中國也是區域的一員，應該可以放棄造成區域的不安、造成國際麻煩這種損人不利己的單邊行動，回到國際互惠互利的軌道上，這對包括中國在內的印太國家都是好事。

另，賴清德近日接受年代新聞台專訪，回應外界對本次出訪保持低調是「避免讓中國見縫插針」的解讀。賴清德說，此次出訪引起國際關注，主要是中國在巴拉圭總統競選期間介入很深，企圖操作台巴斷交，但巴拉圭紅黨不但當選總統，參眾兩院也過半，讓台巴兩國持續穩定邦交；而他此次擔任總統蔡英文特使出訪巴拉圭，主要兩項目標是深化台巴邦誼、促進未來合作，他也感謝美國在面對壓力之下，仍秉持安全、舒適、便利、尊嚴的原則處理這次過境。

至於大選期間頻傳的「票投民進黨，青年上戰場」論述，賴清德回應，這場選舉到目前為止，的確有看到在野黨配合中國的宣傳，企圖影響這場選舉，但他要再次強調，中國想併吞台灣不是從民進黨執政才開始，以前的八二三砲戰、一江山大陳島戰役、古寧頭戰役，都是老早就有。

沒有主權的和平不是真和平

賴清德說，這場選舉不是和平與戰爭的選擇，反而是人民有權利選擇「到底要民主、還是專制」？這才是這場選舉所要做的真正選擇。他質疑，在野黨所提出來的策略，難道有辦法得到真正的和平？不管是哪位在野黨的總統參選人，其主張基本上都先放棄主權，沒有主權的和平，怎麼可能是真正的和平？

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