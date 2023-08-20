中美洲議會明討論「排台納中」案 美國會：恐負面影響美洲大陸

中國不斷在國際間打壓我國，前友邦尼加拉瓜六月向中美洲議會（Parlacen）提案，欲撤銷台灣立法院的永久觀察員資格，讓中國全國人大取而代之。圖為二○一九年十月中美洲議會活動照片，中華民國國旗陳列其中。 （圖取自中美洲議會臉書）

2023/08/20 05:30

〔記者楊丞彧／台北報導〕中國不斷在國際間打壓我國，前友邦尼加拉瓜六月向中美洲議會（Parlacen）提案，欲撤銷台灣立法院的永久觀察員資格，讓中國全國人大取而代之。外媒報導，中美洲議會將於明天開議，此案料成討論重點。在此之前，美國國會兩院的共和黨外交領袖發布聯合聲明，對此案嚴重關切，直指此舉可能對美洲大陸造成負面影響。

欲撤銷我永久觀察員 讓中方取代

尼加拉瓜二○二一年十二月與我國斷交、轉向與中國建交。二○二二年四月時曾透過時任中美洲議會的尼加拉瓜籍議長職權，在未經議會討論下，擅發「一中聲明」、阻撓台灣相關議程。該次事件引發輿論撻伐及各國友我議員公開反對，致使當月全會流會。

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共和黨外交領袖 表達嚴重關切

此次又有尼加拉瓜籍議員於六月提「排台納中」案，中美洲議會六國各有廿位議員，依照程序，此案將透過一百廿位議員投票做出最後定奪。

在此之前，美國聯邦參議院外交委員會共和黨首席議員里契與聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾十八日發布聯合聲明，對尼加拉瓜近期在中美洲議會提出「排台納中」案表達嚴重關切。

里契與麥考爾表示，自一九九九年起，台灣立法院一直是中美洲議會的永久觀察員之一，台灣的參與有助於中美洲議會在該區域實現民主治理、和平與一體化目標。中共的存在將是對中美洲議會成立宗旨的嘲弄，也是嘲弄六個會員國渴望民主的人民。兩人敦促所有Parlacen成員國三思。

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