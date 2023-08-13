壓縮郭參選路 國民黨要地方派系設斷點

鴻海創辦人郭台銘昨到石牌福星宮參拜，並進行「廟口開講」。 （記者楊心慧攝）

2023/08/13 05:30

只要宣布獨立參選 就「謝謝，再聯絡」

〔記者施曉光／台北報導〕為防範前鴻海董事長郭台銘布局獨立參選總統，國民黨除了在各縣市嚴密掌握郭陣營的動向，並要求親郭的地方派系設下「斷點」，更不要幫忙「點火」。據黨內人士指出，在地方派系都已表態，如果郭宣布獨立參選，就不會再挺下去，已讓郭台銘的參選之路壓縮到很窄，加上民眾黨總統參選人柯文哲表態「郭柯配」絕無可能，一定參選總統到底，國民黨也不會接受「郭侯配」，郭陣營已經沒有什麼籌碼了。

郭陣營已經沒有什麼籌碼

這位人士表示，台中黑、紅派大老顏清標、廖了以已出面與國民黨總統參選人侯友宜同台，日前郭台銘在苗栗縣造勢的狀況，其實黨中央與侯競辦也早有掌握，喊出「下架國民黨」的前苗栗縣長徐耀昌，也私下溝通完畢，徐砲轟國民黨，是因對黨主席朱立倫太生氣，對侯友宜沒有什麼意見。

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藍營輔選人士指出，郭台銘表態時間最晚九月十七日，但如果拖那麼晚，像彰化縣議長謝典林、苗栗縣議長李文斌、屏東縣議長周典論這些挺郭派，都會跑光，而且只要郭獨立參選，這些人一定跑掉。黨內人士指出，各地方派系的態度都跟謝典林一樣，只要郭台銘宣布獨立參選，大家就會「謝謝，再聯絡」。

據了解，挺郭的藍營地方人物有兩股力量，一股希望郭能整合民眾黨，另一股則想整合國民黨，其中謝典林希望能整合柯文哲。

至於郭陣營下一場造勢最可能辦在哪裡？這位人士指出，比較與郭台銘站在同一條線上，有花蓮的傅崐萁、台東的吳俊立，但要幫郭辦造勢的可能性都不大，因為傅要參選立委，吳則因胞妹吳秀華是國民黨台東縣黨部主委。

各家各有考量 不可能出手幫忙

據分析，雖然郭台銘在彰化縣有謝典林的支持，但背後的謝家不可能出手幫忙，在雲林縣雖有張榮味支持，但張家必須顧及雲林縣長張麗善的立場，而台南市的李全教要選立委、高雄市的吳光訓，其女兒吳怡玎目前為不分區立委，因此都不太可能。

至於金門縣，原先挺郭的立委陳玉珍，態度已有微妙變化，尤其民眾黨在金門提名立委，背後有無黨籍縣長陳福海，陳必須抱緊正藍基本盤，因此已鮮少站出來挺郭。

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