新南向政策7年 深化與東南亞連結

外交部長吳釗燮（左起）、台灣亞洲交流基金會董事長蕭新煌與行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中，一同切蛋糕慶祝台亞會成立五週年。（記者張嘉明攝）

2023/08/10 05:30

吳釗燮︰以人為本 友善交往 鄧振中︰投資收益已超過西進

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞洲交流基金會昨舉行「新南向政策七年有成」論壇。台亞會董事長蕭新煌、外交部長吳釗燮、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、貿協董事長黃志芳、馬來西亞台商總會長林凱民、馬來西亞出身的立委羅美玲等人出席，泰國、越南、馬來西亞等國駐台機構派員共襄盛舉。吳釗燮期許台亞會持續開拓台灣和亞洲國家的夥伴關係，結交眾多互助合作的好朋友、好夥伴。

請繼續往下閱讀...

吳釗燮致詞時說，新南向政策核心理念是以人為本的精神，透過各國人民的相互了解、友善交往，促進區域的和平與繁榮。七年期間，台灣政府和民間各界，與東南亞、南亞和紐澳等國家積極分享台灣在經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能及氣候變遷等多領域的經驗，深化連結。

吳釗燮指出，台亞會肩負重要任務，第一是辦好「玉山論壇」，第二是從智庫角色出發、建立與新南向國家智庫社群的關係。吳釗燮讚許台亞會不負眾望，「玉山論壇」越來越受國際關注，促使各國和台灣共同思考亞洲願景；台亞會近年也接連和印度智庫「觀察家基金會」（ORF）、印尼慈善機構Pijar基金會等建立夥伴關係。

鄧振中則說，新南向國家欣欣向榮，富有發展潛力，台灣已與越南簽有投保協定，和泰國、馬來西亞也應簽署投資保障協定。除了經貿關係，台灣的新南向政策注重軟實力、人才培育，也拓展公衛等領域交流。鄧振中強調，新南向政策在疫情前就鼓勵企業界到東南亞尋找機會，而疫情、美中貿易戰等演變，更證明分散部署的重要性。現在赴新南向國家的投資收益都已超過赴中數據，顯示新南向政策方向正確，執行也具效果，一定要繼續下去。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法