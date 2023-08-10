新南向政策7年 深化與東南亞連結
吳釗燮︰以人為本 友善交往 鄧振中︰投資收益已超過西進
〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣亞洲交流基金會昨舉行「新南向政策七年有成」論壇。台亞會董事長蕭新煌、外交部長吳釗燮、行政院經貿談判辦公室總談判代表鄧振中、貿協董事長黃志芳、馬來西亞台商總會長林凱民、馬來西亞出身的立委羅美玲等人出席，泰國、越南、馬來西亞等國駐台機構派員共襄盛舉。吳釗燮期許台亞會持續開拓台灣和亞洲國家的夥伴關係，結交眾多互助合作的好朋友、好夥伴。
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吳釗燮致詞時說，新南向政策核心理念是以人為本的精神，透過各國人民的相互了解、友善交往，促進區域的和平與繁榮。七年期間，台灣政府和民間各界，與東南亞、南亞和紐澳等國家積極分享台灣在經貿投資、農業技術、公衛醫療、教育文化、綠能及氣候變遷等多領域的經驗，深化連結。
吳釗燮指出，台亞會肩負重要任務，第一是辦好「玉山論壇」，第二是從智庫角色出發、建立與新南向國家智庫社群的關係。吳釗燮讚許台亞會不負眾望，「玉山論壇」越來越受國際關注，促使各國和台灣共同思考亞洲願景；台亞會近年也接連和印度智庫「觀察家基金會」（ORF）、印尼慈善機構Pijar基金會等建立夥伴關係。
鄧振中則說，新南向國家欣欣向榮，富有發展潛力，台灣已與越南簽有投保協定，和泰國、馬來西亞也應簽署投資保障協定。除了經貿關係，台灣的新南向政策注重軟實力、人才培育，也拓展公衛等領域交流。鄧振中強調，新南向政策在疫情前就鼓勵企業界到東南亞尋找機會，而疫情、美中貿易戰等演變，更證明分散部署的重要性。現在赴新南向國家的投資收益都已超過赴中數據，顯示新南向政策方向正確，執行也具效果，一定要繼續下去。