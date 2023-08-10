涉收中資介選 3人起訴 「共和黨」周克琦等 觸反滲透法

「共和黨」黨主席的周克琦等人，去年選舉引進中資造勢，台北地檢署昨依反滲透法罪起訴。﹛資料照）

2023/08/10 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕身兼「第三勢力三三三政黨聯盟」、「共和黨」黨主席的周克琦，去年透過台北市莆仙同鄉會常務理事潘進東、理事朱俊源引進中資，替共和黨選舉造勢，並協助中共在台動員抗議於台北舉行的世界民主運動大會。台北地檢署昨依最重可處五年徒刑的反滲透法罪嫌，起訴周、潘、朱三人，建請法院沒收不法所得廿二萬元。

協助中共 動員抗議民主大會

本案是繼士林、新北地檢署先後起訴，全國第三起接受中國資助的反滲透法案件，也是全國首例政黨主席涉收中資介選案件。

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檢方查出，原為中國籍的潘男廿一年前來台依親，二○○三年取得身分證後，擔任第廿一屆台北莆仙同鄉會常務理事，負責海外交流，經常往返中國及台灣。二○二一年二月獲聘為莆田陶瓷藝術館副館長，潘男受莆田市台辦交流科陳姓科長、薛姓副主任等指示，與朱俊源在台推動統戰，去年九合一選舉，潘、朱協助共和黨提名的台北市長、台北市議員候選人造勢，從事親中反美等政治宣傳任務。

在台活動成果 回傳中國請款

去年十月廿五日至廿七日，美國國家民主基金會在台北主辦「世界民主運動大會」，潘、周計畫前往台北君悅飯店抗議及造勢，將包括臉書直播等活動計畫，呈報給莆田市台辦薛姓副主任，獲同意核撥人民幣五萬元，三人即安排以每人每日兩百至兩百五十元酬勞，找來六十五名身穿黃色背心、拿旗幟的走路工，前往君悅飯店對面廣場舉布條抗議。

三人將在台活動成果，回傳給中共涉台單位的微信帳號「江海寄餘生」，對方透過人頭帳號轉匯人民幣五萬元，周分得新台幣四萬五千元、潘分得十七萬五千元。

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