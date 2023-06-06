民進黨宜蘭立委人選未敲定 基層焦慮

2023/06/06 05:30

〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨立委陳歐珀因捲入im.B詐騙集團風暴，宣布退選立委，放棄連任，迄今半個多月；宜蘭表態爭取者眾，也有推薦無黨人士參與徵召，但中央黨部遲遲未確定新的人選，地方相當焦慮，希望黨中央盡快確定人選，也希望在徵召前，能與基層黨公職討論交換意見，才能凝聚輔選動力。

黨中央目前有兩份參考名單

據了解，黨中央有兩份參考名單，一份是信賴台灣之友會秘書長陳金德建議的人選，包括縣黨部主委陳俊宇、前縣長林聰賢，以及三位無黨籍人士，分別是宜蘭縣信賴台灣之友會會長林國漳律師、高姓律師、陳定南教育基金會董事蔡惠玉；林國漳與高姓律師均已表達無參選意願。

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地方盼徵召前 與黨公職討論

另，黨內還傳出一份參考名單，除了陳俊宇、林聰賢，還列入前副縣長黃適超、前縣黨部主委林進財。

民進黨議員林詩穎指出，新的人選遲未定案，基層非常焦慮，不管是黨內優秀黨公職或黨外名單，提名權雖然在中央黨部，但地方聲音還是希望在徵召前，與黨公職坐下來共同討論，未來提出的人選才會符合期待，輔選動力的凝聚才會提高。

黨團議員簡松樹說，宜蘭縣還不是那麼艱困的選區，雖然這次選舉不是很樂觀，但一定要栽培黨內優秀人才，得到黨內最大共識來參與這次選舉，不要用中央執政角度，還是台北角度來看宜蘭。

民進黨縣議員陳文昌說，陳歐珀捲入詐騙風暴退選，因此新的人選，第一要身家清白，沒有瑕疵，第二要選的上、做的好，只要是好的人才，符合他個人所講條件，大家可以自告奮勇，也可以推薦。

林聰賢曾主張以民調方式決定徵召人選，陳俊宇指出，一切機制都尊重中央黨部決定，中央黨部有選策會，如何決定他都尊重。

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