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    黨部主委聯誼會推薦陳俊宇 傳雜音

    民進黨全國縣市黨部主委聯誼會，決議推薦宜蘭縣黨部主委陳俊宇（左四）參選宜蘭區域立委。 （記者游明金攝）

    民進黨全國縣市黨部主委聯誼會，決議推薦宜蘭縣黨部主委陳俊宇（左四）參選宜蘭區域立委。 （記者游明金攝）

    2023/06/06 05:30

    〔記者游明金／宜蘭報導〕民進黨全國縣市黨部主委聯誼會，決議推薦宜蘭縣黨部主委陳俊宇參選宜蘭區域立委。陳俊宇說，感謝支持，欣然接受，希望黨中央盡快決定人選。不過，此舉引發黨團議員不同意見，認為這沒辦法代表宜蘭縣選民與民進黨基層黨員的心聲。

    全國縣市黨部主委聯誼會前晚在宜蘭開會，台北市黨部主委張茂楠提到宜蘭選情問題，由於陳歐珀的事情，讓宜蘭成為全國注目焦點，宜蘭現況有點青黃不接，建議中央黨部讓中生代勇敢承擔，徵召宜蘭縣黨部主委、議會黨團總召、也是全國聯誼會會長陳俊宇，並作成共識向黨中央推薦。

    陳俊宇說，希望可以爭取到宜蘭區域立委參選機會，宜縣有許多優秀同志爭取立委提名，他表達尊重，希望黨中央盡儘快決定人選，讓選戰步調可以馬上就定位，才能迎向二○二四選戰勝利。

    不過，民進黨議縣議員林詩穎說，全國黨部主委聯誼會，因為大家都是各縣市黨部主委，所以力挺陳俊宇，她表示尊重，但這不代表宜蘭縣黨員或是公職的全面聲音。

    議員簡松樹也說，全國聯誼會的舉動不是幫忙陳俊宇，而是會害到他，因為他們不了解宜縣選舉生態，沒辦法代表宜蘭縣基層選民與民進黨基層黨員的心聲，推薦的舉動不適當。

    據了解，陳歐珀在民進黨內派系是正國會，當初勸退陳歐珀時，曾答應新的人選由正國會產生，陳俊宇也是正國會，出線機率頗高。

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