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    賴想跟習近平共進晚餐… 侯批肉麻當有趣 賴辦：化干戈為玉帛

    民進黨總統參選人賴清德日前表示，最想與中國國家主席習近平共進晚餐，國民黨總統參選人侯友宜昨批評，簡直「肉麻當有趣」。（記者甘孟霖攝）

    民進黨總統參選人賴清德日前表示，最想與中國國家主席習近平共進晚餐，國民黨總統參選人侯友宜昨批評，簡直「肉麻當有趣」。（記者甘孟霖攝）

    2023/06/01 05:30

    〔記者甘孟霖、陳昀／綜合報導〕民進黨總統參選人賴清德日前表示，最想與中國國家主席習近平共進晚餐，國民黨總統參選人侯友宜昨批評，賴自稱是務實的台獨工作者，他從來沒聽過賴在正式場合講「中華民國」四個字，現在卻要說跟習共進晚餐，簡直「肉麻當有趣」。賴清德競選辦公室發言人陳世凱回應，化干戈為玉帛難道不是美事一樁？何來肉麻？並指侯對兩岸重大議題閃躲、不敢正面承認是否遵循國民黨的「九二共識」，才是「逃避當有趣」。

    侯友宜昨受訪表示，賴清德從政多年，被稱為台獨金孫，曾經在立法院備詢台上表示，自己是務實的台獨工作者，他從來沒有聽過賴在行政院的正式場合講過「中華民國」這四個字，一個不曾說「中華民國」，不把國家的國號念茲在茲放在心裡的人，卻說要去跟習近平共進晚餐；侯嘆了兩口氣說，就是「肉麻當有趣」。

    賴沒說過中華民國？ 賴辦打臉侯

    侯友宜強調，兩岸和平要秉持誠懇的態度，在平等、尊嚴與善意的前提下交流，而且必須建立長期以來的信任。他說，一個人的信用很重要，選舉到了，大家會看你以前曾做了什麼，現在又說要做什麼，態度突然轉彎，人家會相信你嗎？

    陳世凱回應，賴清德在行政院長任內第一次列席立法院答詢就公開、明確地說：「台灣是主權獨立國家，名字叫做中華民國，兩岸之間並不隸屬。」民進黨或賴清德的主張自始至終十分明確，維持現狀才符合台灣和國際的共同利益，這也是執政團隊持續努力的目標，且得到國際社會的支持。

    陳世凱質疑，反觀侯友宜，連國民黨死守的九二共識都避而不談，從市政到國政只會閃、躲、飄，甚至甘願當中共的應聲蟲，一起批評賴清德守護台灣和平的決心，可見侯不僅對新北市民不負責任，對國政更是敷衍，建議侯市長既然有志參選總統，就要做好功課，對當前國際局勢和國家發展有清楚的認知、規劃，這樣的競爭才對國家有長遠幫助。

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