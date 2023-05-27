不分區立委 林志潔：留給有需求的群體

林志潔獲民進黨徵詢參選新竹市區域立委。（林志潔提供）

2023/05/27 05:30

〔記者洪美秀、陳政宇／綜合報導〕陽明交通大學科技法律學院特聘教授林志潔獲民進黨徵詢參選艱困選舉新竹市區域立委，不少學者認為以她的條件，應爭取不分區立委，為何要選擇挑戰區域立委？林志潔昨天也發文分享她的想法與初衷，她認為不分區立委應留給有特殊需求的群體，挑戰區域立委雖很艱困，但再困難的事，也要練習從塵埃中開出花來。

林志潔發文提到，這兩天陸續收到不少的關懷（和擔憂），主要是問她「區域立委選舉非常艱苦，為何不去爭取不分區？」她說，了解大家對她的疼惜，但是，她的理念是不分區立委的席次，理應要留給有特殊需求的群體，例如少數族群、弱勢族群，或者是有特殊任務難以取代、但投入區域立委選舉不具優勢的候選人，這才是國會結構安排不分區立委的原因。

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而能讓更多元的聲音進入國會，台灣才能在法治和政策上，關注到各群體的需求。何況，她如果去不分區，對新竹這個艱困選區就完全沒有幫助了，這是為什麼她考慮再三，最後會答應的原因。

民進黨立院總召柯建銘昨天受訪證實，他與林志潔是長期的老朋友，會向她諮詢法案，林是位非常有正義感的人，做事積極、熱誠，學經歷完備，很少有教授敢於面對選民和選舉洗禮，而且毫不畏戰。

柯建銘說，林志潔當年透過公費留學到美國杜克大學讀書，當年是他寫推薦信，林結婚時他是證婚人，綜觀所有選舉像林志潔這樣條件的人很少。

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