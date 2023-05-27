選罷法排黑條款三讀 犯「黑金槍毒」終身不得參選

立院昨日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正案」，曾犯「黑金槍毒」終身不得參選，明年大選適用。（記者田裕華攝）

2023/05/27 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院院會昨日三讀通過「公職人員選舉罷免法部分條文修正案」、「總統副總統選舉罷免法部分條文修正案」，除維持行政院版，國安犯罪、「黑金槍毒」的重大犯罪、賄選與重罪重刑都不得登記為候選人，並通過民進黨團修正動議，增列曾犯刑法私行拘禁、加重詐欺或加重剝奪行動自由罪等，均不得參選。

犯國安三法、刑法私行拘禁

均不得參選 明年大選適用

內政部長林右昌表示，第十六任總統、副總統及第十一屆立委選舉，將依新修正的規定辦理。

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行政院在去年九合一選舉後提出修法，新增「排黑條款」，增訂曾犯黑（組織犯罪）、金（洗錢防制）、槍（槍砲管制）、毒（毒品防制）及國安三法、反滲透法等，不得登記為候選人。由於朝野黨團對排黑條款未達共識，送昨日院會表決，最終通過民進黨團所提修正動議。

三讀條文規定，曾犯「國家安全法」、「國家機密保護法」、「國家情報工作法」、「反滲透法」、「組織犯罪防制條例」、「毒品危害防制條例」、「槍砲彈藥刀械管制條例」或「洗錢防制法」，經有罪判決確定；曾犯最輕本刑為七年以上之罪，並經判處十年以上有期徒刑之刑確定，均不得登記為候選人。

另外，曾犯「搓圓仔湯」罪、包攬賄選罪、地方民意機關正副首長選舉賄選罪等，及曾犯刑法加重詐欺罪、加重剝奪行動自由罪、曾犯貪污罪等，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

內政部說，曾受境外敵對勢力指示、委託及資助，刺探、蒐集及洩漏國家機密、國家核心關鍵技術或發展組織等違背國家忠誠義務者；製造、運輸、販售毒品及槍砲、違法洗錢、犯刑法加重剝奪行動自由罪、加重詐欺罪，經有罪判決確定者，以及犯本刑七年以上之罪並遭判刑十年以上確定者，未來都不得參選公職。

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