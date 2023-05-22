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    台灣閱聽者 每天被紅色轟炸

    簡余晏昨舉行「入侵編輯臺」新書分享座談會。（記者叢昌瑾攝）

    簡余晏昨舉行「入侵編輯臺」新書分享座談會。（記者叢昌瑾攝）

    2023/05/22 05:30

    簡余晏︰中國對台認知戰進化 隔空指揮新聞編輯

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕紅色滲透台灣媒體，假訊息成為台灣日常！前衛出版社昨日舉辦「入侵編輯台：中國威權如何影響台灣新聞自由」新書座談會，作者簡余晏直指，中共對台認知戰早已開打，台灣閱聽者每天都被紅色轟炸，更有「在地協力者」公關公司、黑道買了電台節目，宣傳紅色觀點洗腦台灣人。

    「在地協力者」 買節目下廣告

    增訂改編自簡余晏博士論文的新書揭露，許多本土廣播電台近幾年改播中國歌曲，節目主持人常念中國提供的稿子，甚至邀請統促黨總裁白狼上節目大談特談。傳媒生態鏈從早期的代理人，進化到可以隔空指揮新聞編輯，並透過網紅直播贊助資金，只要內容親中捧共，就能獲得「斗內」；反之，中國則是發動網軍攻擊。

    簡余晏表示，她歷時七年研究處理此議題，中國早已成功攻克一些台灣媒體及廣播電台，台灣閱聽者每天都被紅色轟炸，每天面臨「攻心之戰」。

    簡余晏提及，她的研究訪問到幾家本土電台，他們承認有「在地協力者」公關公司和黑道買節目下廣告，從結果來看，這些洗腦是有效的，中共已經入島、入戶、入心。

    直接贊助直播主 散布假訊息

    她說，執行研究的前五年，中國還需要透過酒店大亨、傳產大王來買媒體；前兩年已經發展到不需要經過代理人；現在進入全新階段，直接贊助斗內直播主或以網路影音直接散布假訊息。例如近期廣傳的美國要轟炸台積電，以及「魔獸」霍華德講台灣是國家，就被四億「小粉紅」進攻，這些都是中共有組織性的發動攻擊。

    日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，中國定會以陸海空方式介入台灣選舉，陸戰是策動台商回台支持特定政黨；海戰透過海外華人把錢匯入台灣捐給特定候選人選舉；空戰是用假消息誤導視聽及帶風向。

    學者︰中國對台強打疑美論

    政大國發所教授李酉潭觀察，最近中國對台認知戰最多的是疑美論，情況非常嚴重。民主不是永遠都會存在，東歐的捷克在戰後民主化，後來因為蘇聯入侵民主消失，現在是第二次民主化。台灣現在是第一次民主，擁有的民主可能因為中國威脅而消失。

    前聯電董事長曹興誠強調，認知戰已經開打很久了，最重要是要打贏這場戰爭！

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