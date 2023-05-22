稱台南人沒眼睛 侯致歉：一時情急、不夠周全

國民黨總統參選人侯友宜前天提及前台南市議員謝龍介參選市長落選，脫口而出「台南人沒眼睛」，引發爭議。（取自網路）

2023/05/22 05:30

〔記者賴筱桐／新北報導〕代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，廿日與前台南市議員謝龍介參加「董事長開講」，侯提及謝未當選台南市長時表示「台南人沒眼睛、沒福氣」，昨天被民進黨抨擊「失言、不適格選總統」。對此，侯友宜昨晚六點多在臉書發文說，對台南市民充滿疼惜之心，因為一時情急、用詞不夠周全，要對台南市民衷心致歉，往後的發言會更精準，全力以赴讓台灣更好。

和謝龍介為台南市民抱不平

侯友宜在臉書表示，嘉義是他成長的故鄉，台南是親密相臨的鄰居，兒時對府城印象是蘊藏深厚歷史、文化、美食及人情味的地方，他前天和謝龍介在一場活動談及台南的現況，對這些年台南所經歷的種種變遷，心情都無比沉重。

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侯友宜表示，他和謝龍介是為台南市民抱不平，文化之都台南值得更好的發展，台南市民值得擁有一位更出色的市長。謝深耕台南數十年，長期關懷在地議題，為農漁民發聲、替市民爭取權益，如果讓謝有服務台南鄉親的機會，相信能為台南帶來不一樣的氣象。

侯營人士指出，這是民眾講話常用的口語形容詞，綠營議員不必借題發揮，轉移焦點。謝龍介在去年的縣市長選舉曾強烈質疑，時任台南市經濟發展局長的陳凱凌因涉及光電開發的貪瀆案，結果直到選後檢調單位才發動調查，陳也罪證確鑿被起訴，證明當初謝龍介所言不假。如果能在投票日之前就啟動偵辦，讓台南市民早一點看到犯罪真相，市長的選舉結果可能就不一樣了。

對於副總統賴清德昨天批評國民黨沒有民主素養的DNA，侯營駁斥說，這件事和什麼DNA，一點關係都沒有。

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