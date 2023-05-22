稱台南人沒眼睛 侯致歉：一時情急、不夠周全
2023/05/22 05:30
〔記者賴筱桐／新北報導〕代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜，廿日與前台南市議員謝龍介參加「董事長開講」，侯提及謝未當選台南市長時表示「台南人沒眼睛、沒福氣」，昨天被民進黨抨擊「失言、不適格選總統」。對此，侯友宜昨晚六點多在臉書發文說，對台南市民充滿疼惜之心，因為一時情急、用詞不夠周全，要對台南市民衷心致歉，往後的發言會更精準，全力以赴讓台灣更好。
和謝龍介為台南市民抱不平
侯友宜在臉書表示，嘉義是他成長的故鄉，台南是親密相臨的鄰居，兒時對府城印象是蘊藏深厚歷史、文化、美食及人情味的地方，他前天和謝龍介在一場活動談及台南的現況，對這些年台南所經歷的種種變遷，心情都無比沉重。
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侯友宜表示，他和謝龍介是為台南市民抱不平，文化之都台南值得更好的發展，台南市民值得擁有一位更出色的市長。謝深耕台南數十年，長期關懷在地議題，為農漁民發聲、替市民爭取權益，如果讓謝有服務台南鄉親的機會，相信能為台南帶來不一樣的氣象。
侯營人士指出，這是民眾講話常用的口語形容詞，綠營議員不必借題發揮，轉移焦點。謝龍介在去年的縣市長選舉曾強烈質疑，時任台南市經濟發展局長的陳凱凌因涉及光電開發的貪瀆案，結果直到選後檢調單位才發動調查，陳也罪證確鑿被起訴，證明當初謝龍介所言不假。如果能在投票日之前就啟動偵辦，讓台南市民早一點看到犯罪真相，市長的選舉結果可能就不一樣了。
對於副總統賴清德昨天批評國民黨沒有民主素養的DNA，侯營駁斥說，這件事和什麼DNA，一點關係都沒有。