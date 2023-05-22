近千造艦無名英雄 默默付出

參與「海昌計畫」的成員數約九百九十人，為了一切順利而默默地付出。圖為潛艦國造開工典禮。（資料照）

2023/05/22 05:30

記者劉宇捷、涂鉅旻／專訪

國造潛艦正進行封殼作業，預計九月對外亮相，台船董事長鄭文隆接受本報專訪表示，由於我國很多因素掌握在他人之手，所有「海昌計畫」高層多少個夜晚為此徹夜難眠，直到東西送抵台灣港口才鬆口氣。

鄭文隆說，參與「海昌計畫」的成員數約九百九十人，大家都為了一切順利而默默地做，「與其說誰是無名英雄，不如說完成這個案子的英雄，都是無名的」！

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紅區裝備到台灣前最煎熬

台船雖擁有超過五十年的造船經驗，建造大型水面艦的技術成熟，然而，建造潛艦卻是一項新的挑戰。鄭文隆說，相較於水面艦擁有更多的安裝及修改空間，潛艦則要在有限的空間裡，把所有東西「塞」進去，非常考驗技師的設計規劃能力。而來自國內、外的裝備，雖皆已獨立完成單機測試，不過裝上艦後，如何串連在一起運作，也是一項挑戰。幸好，台船擁有非常多經驗老到的師傅，如同穿針引線般妥善、巧妙地化解難題，這群專家也被稱為「建築師」。

潛艦原型艦是許多人的心血結晶，除了「建築師」之外，還有現場工班，以及其他四處奔波的參與者，鄭文隆表示，這些人才是潛艦國造的英雄，畢竟這個計畫海軍沒碰過、台船沒做過，很多因素落在他人手裡，一切也都是第一次，且團隊很多時候都是咬著牙撐著，用「師老兵疲」來形容過程一點也不為過，他也因此一直鼓勵大家，「再堅持一下就過去了」。

潛艦國造「紅區裝備」須仰賴國外進口，須取得他國輸出許可，鄭文隆說，這部分是最容易出狀況，有時好不容易取得許可，最後卻因外界壓力等因素取消，甚至東西都已經送到對方港口，才臨時喊「卡」。礙於我國很多因素都掌握在他人之手，所有「海昌計畫」高層多少個晚上為此徹夜難眠，一直要到東西送抵台灣的港口，才能真正鬆一口氣。

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