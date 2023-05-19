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    華府行 進行國會外交／游錫堃晤麥考爾 談加速對台軍售

    立法院長游錫堃（中）17日與前NBA挺台球星坎特（左二）一起參觀美國大屠殺紀念館，坎特身穿印著Keep Taiwan Free（守護台灣自由）的上衣。（中央社）

    立法院長游錫堃（中）17日與前NBA挺台球星坎特（左二）一起參觀美國大屠殺紀念館，坎特身穿印著Keep Taiwan Free（守護台灣自由）的上衣。（中央社）

    2023/05/19 05:30

    〔記者蘇永耀／綜合報導〕立法院長游錫堃訪問華府進行國會外交，相繼拜會美國眾議院前議長裴洛西、眾議院外委會主席麥考爾。麥考爾會後表示，兩人談論美台關係，與如何推動租稅協定、加速美國對台軍售。裴洛西也透過推特指出，她與游聚焦在美國對台灣民主的支持，以及中共侵犯人權等議題的討論。

    游錫堃另於臉書貼出與美國眾議院前議長金瑞契伉儷見面。游說，金瑞契議長曾經在一九九七年造訪台灣，是美國第一位在立法院議場發表演說的眾議院議長，他要謝謝其長久以來對台灣的支持。

    游錫堃昨與裴洛西見面，同樣感謝她對台灣的長年相挺。美國人權組織「對華援助協會」創辦人傅希秋牧師陪同拜會，他在推特分享游錫堃與裴洛西合照；裴洛西手持游致贈的「民主必勝」題字，以及她因支持民主遭中國制裁而受「表彰」的「黑熊勳章」。

    游錫堃前天在華府受訪說，此次訪美有兩個目的，一是應哈德遜研究所之邀發表演說，二是有兩項活動邀請美國國會議員參加。一場由立法院參與主辦的台灣宗教自由高峰會，預計今年九月七日至八日舉行；另一場跨國國會情報安全論壇則規劃明年一月十八日至十九日舉行。

    麥考爾與游錫堃見面後說，他期待強化美台重要夥伴關係，在世界舞台捍衛民主。雙方討論美台關係重要性及美國對台灣蓬勃民主的支持，並且談論如何推動美台租稅協定、加速美國對台軍售等議題。

    美國眾議院中國問題特別委員會日前也接待游錫堃一行。據指出，有高達十二位眾議員出席；委員會主席蓋拉格昨指出，已規劃組團訪問台灣，行程近乎底定。

    與游一同參觀紀念館 前NBA球星坎特︰挺台無悔 期盼赴訪

    游此行還與土耳其裔美籍前NBA球星坎特一同參觀美國大屠殺紀念館。游受訪表示，他很敬佩坎特的精神，為捍衛自由民主人權犧牲非常大，但從不後悔，繼續堅持。

    坎特身穿印著Keep Taiwan Free（守護台灣自由）的上衣受訪說，自己一開始就主張守護台灣自由，雖因此賠上事業，但他無怨無悔。台灣是民主國家，應守護其自由，中國政府對台攻擊令人無法接受。他知道總統蔡英文是籃球迷，非常期待訪問台灣，親自握握她的手。

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