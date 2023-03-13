自己不列民調？ 朱：做球給主要候選人

國民黨主席朱立倫昨表示，他做的每一件事，都是做球給主要的候選人，會在最適當時程提出最強候選人。（記者叢昌瑾攝）

2023/03/13 05:30

〔記者林良昇、賴筱桐／綜合報導〕國民黨二○二四年總統提名布局引發關注。黨主席朱立倫昨表示，他做的每一件事，如「親美、友日、和陸」，都是做球給主要的候選人，現在他正徵詢黨內前輩、縣市長、立院黨團等，凝聚共識，絕對不能拖，會在最適當時程提出最強候選人。

國民黨二○二四年總統候選人尚未底定，黨秘書長黃健庭日前聲稱，朱立倫表態自己可以「不納入民調」，但從未獲朱本人證實。朱昨到國父紀念館向國民黨總理孫中山銅像獻花致敬，面對相關詢問，仍未明確表態自己不參選二○二四年總統。

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朱立倫受訪時再度重申，他從頭到尾的態度都非常一致，堅持無私無我，放下自我，堅持一切為黨勝選為目標。朱也提到，他有去看國民黨前主席吳伯雄，特別景仰吳的態度，堅持這樣的精神，國民黨才能在二○○八年重返執政；現在一定要團結一切可以團結的力量，他會堅持這樣的基本態度，才能團結勝選。

對於黃健庭指朱自己不納入民調，朱是否是當總教練做球給新北市長侯友宜？朱立倫說，做為國民黨主席和總教練，最重要就是讓國民黨走對的路、提對的人，如「親美、友日、和陸」，做的每一件事，都是做球給國民黨所有的人，尤其是做球給主要的候選人，「這是我應該要做的」。

至於提名相關辦法是否採取徵召？朱立倫回應，現在在徵詢一些前輩、縣市長、立院黨團和很多意見領袖，正在凝聚共識，一定是由共識當中決定方法，絕對不能拖，一定會在最適當的時程，提出最強的候選人。

侯：每個人分工扮演好自己的角色

侯友宜昨天到台北小巨蛋觀賞高中籃球甲級聯賽（HBL）冠軍戰。針對朱立倫的「做球說」，媒體詢問侯，未來是否願意接球上場？侯表示，朱立倫非常辛苦，很努力扮演好總教練的角色，他現在是新北市長，每個人分工扮演好自己的角色並同心齊力，一起為國家、人民努力打拚，希望國家更好。

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