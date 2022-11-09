左楠議員選舉 藍綠都拚全壘打

2022/11/09 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕距離選舉投票日不到廿天，參選爆炸的高雄市議員第四選區（左營區、楠梓區）廿位候選人卯勁衝刺，國民黨要搶五席全上、民進黨強攻四席都當選。

藍搶5席 綠爭4席

所謂「現任者蔭三分」，國民黨在基層選舉擅長經營在地，陳麗珍、陳玫娟、李眉蓁、李雅芬情勢穩定。民進黨李雅慧、李柏毅、黃文志經歷四年前的「韓國瑜旋風」，仍順利當選，這次民進黨重掌高雄政權，穩扎穩打。無黨陳善慧具「藍綠通吃」實力，不畏藍綠政黨夾擊。

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其他有政黨奧援者五人，民眾黨莊貽量曾參選左楠立委，獲一萬多票，堪稱他的基本盤；國民黨白喬茵曾任主播及韓國瑜幕僚，希望為藍營搶到第五席；時代力量鄭侑青打出「沒包袱、我來做」口號；首度參選的民進黨黃偵琳是前市議員黃昭星之女，盼為民進黨攻下第四席；台灣基進陳子瑜號稱「左楠最優質新人」，呼籲選民支持「新庄仔在地的」。

無黨7人力爭出線

其他無黨力爭上游者七人，包括曾參選立委的蘇博廷與吳佩蓉、當過里長的蘇柏銓、已參選多次的柳淑芳與謝天助、曾任媒體的劉宥廷，以及聲稱為了「黑潮發電」等提案而參選的劉文晏，盼能在政黨之外提供選民新選擇。

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