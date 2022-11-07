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    獲補助老屋變競辦 北市府未開罰惹議

    台北市延平北路3段上的老屋「雜草町」，領取北市府補助80萬元，卻成為里長候選人競選服務處，遭到民眾檢舉。（讀者提供）

    台北市延平北路3段上的老屋「雜草町」，領取北市府補助80萬元，卻成為里長候選人競選服務處，遭到民眾檢舉。（讀者提供）

    2022/11/07 05:30

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市大同區延平北路三段上的老屋「雜草町」，爭取到台北市政府「老屋新用計畫」補助八十萬元，最近竟成為某里長候選人的競選服務處，民眾向台北市政府檢舉，北市都市更新處十月現勘後認為確實不妥，勸導業者改善，但民眾質疑，都更處不僅沒開罰也沒追回補助，只是規勸，令人匪夷所思。

    都更處︰業者有改善 持續關注

    都更處科長邱于真表示，老屋新用計畫用意在鼓勵老舊空間打開，經營「雜草町」業者覺得只是借給友人沒什麼，也沒有事先通知都更處，但經規勸都有配合改善，都更處十月十八日第二次勘查，業者答應市府事情還是有做到，且經營團隊比較年輕，市府都是站在鼓勵立場，重點不在開罰，後續仍會加強關注。

    民眾指出，老屋接受市府補助，還在執行回饋計畫，卻成為競選服務處，等於變相左手拿政府補助翻修房屋、右手借給特定候選人使用，該處老屋每日開門擺滿候選人的旗幟及廣告物，市民辛苦的納稅錢變成選舉工具，相當不合理。

    該民眾不滿說，都更處透過市長信箱回覆，稱「將空間借為候選人做競選總部確似不妥，業已溝通協調並規勸將競選總部挪移他處，並另函請委辦執行團隊持續輔導並追蹤後續使用情況」，但業者不甩都更處規勸，將競選服務處變成「奉茶處」，仍可見到選舉旗幟，都更處卻默不作聲。

    邱于真指出，「雜草町」團隊提案申請「老屋新用」計畫，透過空間重新改造讓大家深入認識這片土地，二○一九年補助八十萬元，依規定必須以展覽或社區走讀等活動，回饋三百小時公益時數，目前該案尚在執行中，到今年底才會執行完畢，若計畫內容有變則須事前向市府申請。

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