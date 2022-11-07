延續屏東驕傲 蘇貞昌籲投周春米

行政院長蘇貞昌向屏東縣民推薦周春米擔任第一位女縣長。（記者陳彥廷攝）

2022/11/07 05:30

蘇呼籲選出屏東第一位女縣長 周春米將以六大區域、五大產業 拚更好發展

〔記者葉永騫、陳彥廷／屏東報導〕屏東縣長選舉接近，選戰熱度逐漸增溫，行政院長蘇貞昌昨天先赴民進黨屏東市長候選人李清聖站台，傍晚赴東港再度為黨籍屏東縣長候選人周春米的政績說明會站台；而前高雄市長韓國瑜也到東港為國民黨縣長候選人蘇清泉站台，南屏東的東票倉東港鎮就上演藍綠「雙王尬場」戲碼。

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蘇：周爭取建設資源 重視婦女保護

蘇貞昌傍晚到東港強力推薦周春米，強調潘孟安不管是交通建設或長照等政策都讓民眾有感，未來周春米將帶領屏東更好的發展，他說，中央核定屏東多項建設，除高鐵、高捷南延，潮州農產國際包裝廠也動土，還有大東港地區的多項漁業基礎建設，而中央在照顧少子化、長照的預算是屢創歷史新高，周春米堅定溫柔，她在爭取交通、醫療資源之際，不但照顧學生校園環境，也相當重視婦女保護，訂定影響婦女權益的百年典章制度，屏東選出女性縣長正是時候。

「我屏東我驕傲」潘孟安盼周接捧

周春米昨天參加中央黨部的政績說明會及屏東市長候選人李清聖等人競選總部成立，周春米細數民進黨在屏東縣的政績。

周春米表示，七年前她剛擔任不分區，潘孟安縣長就跟她說，屏東最欠的建設，就是交通和醫療，需要她一起拚，經過努力呈現出亮眼的成績單，屏東榮總十一月開幕，全國第四家榮民總醫院屏東榮民總醫院就會正式營運，感謝蔡英文總統，賴清德副總統 還有蘇貞昌院長的協助。高鐵，車站就設在屏東市六塊厝，旁邊就是科學園區，已正式招商了，屏南快速道路在今年底路線就會確定，而對於長照部分，台灣將步入超高齡社會，屏東的老化程度更高，長照、社福需求是讓長輩能夠獲得更專業的照顧。

周春米說，將把屏東規劃為六大發展區域，第一是屏北（花果天堂）、第二是屏東市、第三是屏東平原、四是沿山原鄉、第五是沿海地區、六是恆春半島，用農漁、觀光，科學園區、長照、綠能五大產業，好好的在這六大區域建設和發揮。

縣長潘孟安登台向鄉親推薦周春米，延續這幾年所創造的「我屏東我驕傲」政績，他強調，二○一六年政黨輪替前，屏東人要什麼都被拒絕，拜託鄉親絕對不能走回頭路。

韓國瑜也到東港 為蘇清泉站台

韓國瑜昨天也到屏東東港，替蘇清泉輔選，韓國瑜說，民進黨在屏東縣已經執政二十五年，時間夠久了，向選民推薦蘇清泉。

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