屏東潮州農業國際化包裝廠 動土

屏東農業國際化包裝廠昨天動土，行政院長蘇貞昌回鄉主持動土大典。（記者陳彥廷攝）

2022/11/07 05:30

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣政府積極籌備建置屏東農業國際化包裝廠，未來將座落在潮州鎮八爺段，行政院長蘇貞昌昨天回鄉主持動土典禮，他說，回想他當縣長時要賣水果得親自押軍至台北街頭擺攤，如今卻是能網路下單，產地立刻包裝出貨的一條龍式的農產產業鍊，政府作對實事，提昇台灣水果國際能見度及農產業的競爭力。

屏東愛文芒果及木瓜，要銷往日、韓須經過蒸熱檢疫，蜜棗則要冷藏檢疫，最主要目的即為除去東方果實蠅的蟲卵，但屏東並無蒸熱場，各類水果得送往高雄、台南甚至台中豐原才能完備檢疫程序，不僅運輸成本增加，更因長途跋涉易致果品損耗。

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縣府為讓產地的水果縮短碳足跡就能外銷，積極一條龍式的產業鍊，立委周春米指出，謝謝縣長潘孟安念茲在茲的就是縣內農業的競爭力，她也積極向中心爭取包括長治農科園區的冷鍊廠及潮州屏東農業國際化包裝廠，動土即為邁出步伐走向國際。

潘孟安表示，屏東屬熱帶果品生產重鎮，近年拓展歐、美、日、亞等國際通路，而國際農業自由化競爭越形白熱化，此現階段將著眼於培植具備國際競爭力的優質農產品。

蘇貞昌則強調，去年底才來看這塊地，現在才十一月初就已動土，屏縣府展現一向為人所稱讚的積極度，而屏東農產品高品質，國際化包裝廠有最先進設備，完工後一條龍出貨，提升台灣競爭力。

縣府說明，首期工程斥資五．六億元，預計二○二四年三月完工，未來除強化栽培技術外，輔以採後處理、蒸熱檢疫及農產加工與保存技術，引入冷鏈物流，並搭配全球良好農業規範的Global GAP及ISO驗證體系作為生產和加工準則，兼具內、外銷功能且降低成本，年處理量預估可達兩萬公噸以上。

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