因應中國擴軍 日擬軍援「受不法侵略國家」

日本政府擬年底修訂放寬多項軍備出口限制，允許日後向「受不法侵略的國家」提供軍備，及向亞洲國家免費提供原本被禁止的坦克、飛彈。（資料照，美聯社）

2022/11/07 05:30

允免費提供亞洲國家原本受禁的坦克、飛彈

〔編譯孫宇青／綜合報導〕「日經亞洲」（Nikkei Asia）六日指出，日本政府考慮利用年底修訂法例的契機，放寬多項軍備出口的限制，首先是建立一套新機制，允許日後向「受不法侵略的國家」提供軍備；其次是容許向亞洲國家免費提供坦克、飛彈等原本被禁止的武器，被認為是因應中國軍力擴張，加速與周邊國家展開國防合作。

暗批中國 日相︰反對武力片面改變現狀

日本首相岸田文雄六日在參加「國際觀艦式」（國際海上閱兵）時，也以俄羅斯入侵烏克蘭為例強調，「武力改變現狀的片面企圖，在世界上任何一個地方都不能被接受。」並暗批中國，稱日本周遭安全環境愈發嚴峻，包括東海和南海，有必要對任何威脅做好準備，並在五年內徹底強化日本防衛能力。

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據報導，日本政府考量到烏克蘭遭俄羅斯入侵後的情況，計畫建立新機制，容許向受不法侵略的國家提供自衛隊的軍備。日本今年三月即以特例方式，向烏克蘭供應防彈背心和頭盔。另外，日本曾在二○一七年修法，允許提供自衛隊二手軍備給需要進行災難救援或情報蒐集的國家，並與印度、越南、菲律賓等亞洲六國簽訂「軍備與科技轉讓協議」，但出口的機艦等軍備不得用於戰場。

然而，隨著區域安全態勢丕變，日方計畫在年底修訂「國家安全保障戰略」（NSS）時，列明放寬軍備出口，容許對外提供坦克和飛彈，目標是在二○二三年底前完成相關法律及「防衛設備轉移三原則」的修訂。

日本「防衛裝備轉移三原則」之一是「不向武裝衝突地區出口軍備」，這點將修改成可向遭逢違反國際法之侵略行動的國家提供軍備。此外，在現行原則下，國際聯合研發武器的合作夥伴若要出口或提供戰機等設備給第三國，須事先取得日方同意，這使得某些潛在夥伴不願與日方合作。因此，日方考慮撤銷此一要求。日本預計和英國合作研發下一代戰機，取代航空自衛隊的F-2戰機，上述規定取消後，可讓合作計畫更易推行。

日相登「出雲號」 稱不會容忍北韓核武計畫

與此同時，日本海上自衛隊六日在神奈川縣相模灣主辦國際觀艦式，美、加、澳、南韓、印度、印尼、新加坡等十六國的十八艘艦艇，以及六架美、法航機參加，日方則出動廿艘艦艇和廿七架航機，南韓也派出最先進補給艦「昭陽號」參加。這是日本睽違廿年後，第二次主辦該儀式，俄羅斯並未受邀，中國則婉拒出席。

日相岸田登上海自最大型護衛艦「出雲號」校閱時，特別針對北韓近來頻頻試射飛彈一事強調，「我們永遠不會容忍（北韓）核武和飛彈計畫」。

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