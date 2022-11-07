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    首頁　>　政治

    本報民調》綠營歸隊 逾8成挺鄭運鵬

    鄭運鵬張善政兩次民調比較

    鄭運鵬張善政兩次民調比較

    2022/11/07 05:30

    〔記者陳昀／台北報導〕桃園市長鄭文燦力拚順利交棒民進黨候選人鄭運鵬，根據本報民調交叉分析，鄭運鵬在民進黨及泛綠支持者的支持度已從九月的六十七．○五％成長到八十一．二一％，增加逾十四個百分點，綠營基本盤有回流趨勢，然上次市長選舉支持鄭文燦的選民，目前支持鄭運鵬的仍未破五成，僅較九月成長六．六個百分點，仍待衝刺。

    民調顯示，桃園市民進黨及泛綠支持度為廿五．七五％、國民黨及泛藍十四．八九％、民眾黨八．○四％、時代力量一％，其他政黨一．三七％，另有四十八．九五％不偏任何政黨。

    交叉分析發現，民進黨及泛綠支持者，鄭運鵬的支持度從六十七．○五％成長到八十一．二一％，轉挺國民黨候選人張善政的從六．四四％下降到三．五五％，轉向民眾黨候選人賴香伶的從三．四一％降為二．一三％，支持無黨籍候選人鄭寶清的選民則從六．八二％下滑到三．五五％，另有九．五七％尚未決定（含拒答）。

    泛藍支持者 八成七要投張善政

    國民黨及泛藍支持者中，張善政支持度從七十九．○七％持續增加至八十七．七三％，轉挺鄭運鵬的從四．六五％下滑到二．四五％，賴香伶與鄭寶清分別從三．一％掉到○．六一％及從二．三三％降到一．二三％，另有七．九八％尚未決定（含拒答）。

    佔比最多的「不偏任何政黨」選民中，鄭運鵬支持度從十九．○四％成長到廿一．四六％，張善政則從廿．八二％成長到廿九．四八％，但仍有卅九．三七％尚未決定（含拒答），賴香伶、鄭寶清則分別有二．八％、六．七二％支持度。另民眾黨支持者，九月有廿八．八五％支持張善政、卅六．五四％支持自家人賴香伶，這次張支持度落到廿一．五九％、賴上升到四十二．○五％。

    不偏任何政黨 逾兩成支持鄭

    此外，高達五十九．四九％受訪者上次市長選舉投給鄭文燦、十一．五％投給陳學聖、沒有去投票的十八．一六％，忘記了（含拒答）十．八六％。進一步交叉分析上次投給鄭文燦的選民，這次要投給鄭運鵬的從九月的四十三．○九％成長到四十九．六九％，要改挺張善政的也從十五．九七％增加到十九．七九％，賴香伶、鄭寶清支持度分別為六．九％、六．一三％，仍有十七．四八％尚未決定（含拒答）。

    上次投給陳學聖的選民中，對張善政的支持度從九月的六十八．八五％持續上升到七十九．三七％，轉向鄭運鵬的也從二．四六％增加到九．五二％，賴香伶、鄭寶清支持度分別為一．五九％、○．七九％，另有九．五二％尚未決定（含拒答）。

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