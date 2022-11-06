邱莉莉成立競總 角逐議長「當仁不讓」

市長黃偉哲（左）為民進黨議員候選人陳秋宏（右）親授戰旗助選。（記者楊金城攝）

2022/11/06 05:30

〔記者王姝琇、楊金城／台南報導〕民進黨議員候選人邱莉莉昨天成立競選總部，是民進黨呼聲最高的下屆議長人選，邱莉莉表態說挑戰下屆議長「當仁不讓」，但前提是這次七連霸選戰，要選得漂亮，民進黨在議會席次更要實質過半。

郭國文代表宣讀賴清德賀電

市長黃偉哲為邱莉莉親授戰旗，海安商圈理事長黃舜屏代表獻上好彩頭，立委林俊憲、林宜瑾、郭國文也到場助陣，郭國文代表宣讀副總統賴清德的賀電，肯定邱莉莉問政與服務的優秀表現。

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郭國文說，台南選情還算樂觀，有信心達成議會過半目標；但他也強調不應該重演四年前正、副議長選舉結果；選戰倒數，大家不只關心議員選舉，更關注未來會如何影響議長改選結果，邱莉莉是目前黨內聲望與呼聲最高的下屆議長人選。

郭國文強調，但前提是邱莉莉七連霸連任議員，這還只是第一場考驗，十一月廿六日後到十二月廿五日議長改選前才是另一個考驗，期待議會成為未來台南市政最重要的後盾，也是最重要進步的力量；希望未來中央和地方合作能更加順暢。

邱爭取下屆議長 劉米山支持

議會黨團總召劉米山昨天也率領黨團成員站台力挺，首度公開表態支持邱莉莉爭取下屆議長。

劉米山表示，本屆原來就是要推邱莉莉擔任議長，落選時大家都很傷心，所以這次民進黨一定要成功，全力拚議員席次過半，支持邱莉莉擔任下屆議長。

邱莉莉也表態「當仁不讓」，指出最重要的是民進黨要實質過半，只要議員選得好，相信正、副議長都會留在民進黨內，她也會全力努力。

蔡筱薇、陳秋宏、王宣貿 成立競總

市長選戰持續加溫，黃偉哲昨也與民進黨議員候選人蔡筱薇、陳秋宏、王宣貿成立聯合競選總部，黃偉哲親授戰旗，呼籲鄉親成為分身，每天為他和民進黨議員候選人拉五票，更重要是民進黨在議會過半，成為市府最重要後盾，一起挺台南作伙贏。

民進黨議員候選人邱莉莉（右三）競選總部昨天成立，市長黃偉哲（左三）站台力挺。 （記者王姝琇攝）

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