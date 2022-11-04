奧斯陸論壇登台 包絲塔妮︰台堅守對抗暴政前線

奧斯陸自由論壇場外設置大型塗鴉牆，供與會來賓留言批判包括習近平等全球著名獨裁者。（記者叢昌瑾攝）

2022/11/04 05:30

現場設塗鴉牆 習近平被四通橋標語包圍

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」昨第三度在台灣登場，主辦單位美國人權基金會新任會長包絲塔妮在開幕致詞中表示，才來台一天已感受到台灣蓬勃的民主，民主倡議人士在極權國家被視為威脅、在台灣則受到熱情歡迎。她讚賞台灣在對抗暴政的前線堅守韌性、啟發世界，台灣的故事讓人們看見「戰勝威權並非不可能」，也是論壇再次來台的原因。

「奧斯陸自由論壇」昨在台北舉辦，邀請到泰國民主運動領袖塔納通、甘比亞反性侵運動家圖法．賈洛、緬甸民主運動家懷恩寧、香港民主倡議人士羅冠聰和鄺頌晴、天安門民運人士吾爾開希、沙烏地阿拉伯社會運動者阿雷潔．薩丹、台灣立委林昶佐、澳洲歌手陳芳語等人出席。包絲塔妮在會前記者會說，台灣的故事使這裡特別適合成為人權首都，這次論壇邀請到緬甸、甘比亞、香港各地人士，分享其人權奮鬥故事。

請繼續往下閱讀...

外交部長吳釗燮昨發表開幕演說。吳說，疫情後民主加速倒退，威權主義政權用更多工具施加壓力、侵犯人民權利，我們必須有警覺，任何民主倒退都是威權的勝利。

論壇除了演講活動，現場也設有「感受連儂牆」、「你們通通都辱華」、「獨裁者塗鴉牆」和「踐踏暴政」等互動裝置。塗鴉牆上貼有中國領導人習近平、北韓領導人金正恩、敘利亞總統阿塞德、俄羅斯總統普廷和委內瑞拉總統馬杜羅等人的肖像，與會人士踴躍留言畫圖，也出現「不要核酸要吃飯」、「不要封控要自由」等四通橋標語。

人權基金會資深顧問汪采羿受訪說明，互動展覽是活動環節之一，透過創新作法和民主社群認識交流。人們可以顯而易見看到，這些裝置都與中國有關。汪采羿說，這是一件很真實的事情，因中國沒有思想和言論自由，但在台灣，我們看到這些塗鴉會笑、可以盡情去畫畫，「我們能這麼做，而且什麼都不會發生，因為我們是自由的」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法