台派串聯籲參選人承諾不投降

台獨聯盟主席陳南天等台派民間團體幹部週一將召開國際記者會，強烈呼籲年底所有參選人簽署「捍衛台灣 絕不投降」承諾書。圖為本報資料照。

2022/09/04 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕年底九合一選舉有多達一萬九八二五人完成參選登記，面對兩岸局勢日益嚴峻，台派民間團體串聯在本週一召開國際記者會，強烈呼籲年底所有參選人簽署「捍衛台灣絕不投降」承諾書，向國際間昭告台灣面對中國的威脅，如同烏克蘭一樣，宣示團結抵抗俄羅斯入侵的堅定決心，拒絕投降。

包括台獨聯盟主席陳南天、長老教會牧師林偉聯、台灣安保協會副秘書長何澄輝、台灣制憲基金會副執行長宋承恩、台灣黑熊學院學者沈伯洋、台教會學者陳俐甫等人本週一上午九時半將在台大校友會館共同舉行國際記者會，呼籲年底選舉所有登記參選者簽署「捍衛台灣絕不投降」承諾書，並公布後續計畫。

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主辦單位表示，公投護台灣聯盟執行長羅宜與前聯電董事長曹興誠皆受邀出席，因故無法前來，將以書面發言代替。台獨聯盟秘書長何浩明受訪表示，曹興誠對他們民間社團發起的這項行動表示認同。

何並說，面對俄羅斯入侵，烏克蘭總統澤倫斯基等領導階層宣示堅定抵抗侵略，絕不投降，他們因此也呼籲台灣九合一選舉所有參選人簽署不投降承諾書。他指出，未來將透過各種方式促使所有參選人都簽署這份承諾書，包括目前正研議以網路簽署的方式，以便於讓參選人上網簽署，選民同時也可藉這個機會了解參選人是否明確表態，以及是否簽署承諾書。

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