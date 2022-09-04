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    蔡讚陳時中 最會解決問題

    總統蔡英文、台北市長參選人陳時中3日出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」。（記者方賓照攝）

    總統蔡英文、台北市長參選人陳時中3日出席「2022年醫事放射師防疫尖兵守住疫情感恩餐會」。（記者方賓照攝）

    2022/09/04 05:30

    〔記者楊媛婷／台北報導〕武漢肺炎疫情爆發迄今，醫事放射師堅守疫情前線，近距離替患者拍攝Ｘ光片，總統蔡英文和民進黨台北市長參選人、前衛福部長陳時中昨出席醫事放射師感恩餐會，除感謝放射師貢獻外，蔡特別點名陳時中是她看過最會解決問題的部長，一定會為台北市政帶來新意跟解方。

    蔡英文致詞表示，有賴醫事放射師守住疫情前線，扛著機器到負壓隔離病房為確診者照胸部Ｘ光，全身穿著隔離衣加上戴N95口罩，汗濕重衫守護民眾健康，每位放射師都是防疫英雄。蔡英文話鋒一轉說，自己當過立委、行政院副院長，現在擔任總統第六年，擔任公職常須處理衝突，陳時中很擅長在衝突中找到解決問題的方法，「他是我看過最會解決問題的部長！」

    蔡英文進一步指出，醫療每個單位與專業都有不可取代的重要性，且皆需要得到尊重，陳時中在衛福部長任內對不同專業的想法都很願意傾聽，參選後這幾週的表現更讓她驚訝，學調酒、烹飪等，真心跟年輕人交流，大讚陳時中是很好的領導人外，更感性說，陳時中過去擔任防疫指揮官時展現解決問題的能力，相信也能為台北市政帶來新氣象。

    陳時中則表示，衛福部長任內處理健保分配都是組織項目，很少處理類似放射科這類比較小的專科，導致費用分配會有不公平，他特別拜託昨天也出席餐會的國健署副署長魏璽倫仔細研究放射師費。陳時中稍後也逐桌拜訪，與出席賓客都熱絡互動、拍照。國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊也到場向醫事放射師致意兼拉票。

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