為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    六都市長選情／台中市》盧秀燕爭取連任 蔡其昌力拚當選

    台中市長選舉登記昨日截止，尋求連任的國民黨籍台中市長盧秀燕則在最後一天委由競選總部七名總幹事代為完成參選登記。（記者林旻臻攝）

    台中市長選舉登記昨日截止，尋求連任的國民黨籍台中市長盧秀燕則在最後一天委由競選總部七名總幹事代為完成參選登記。（記者林旻臻攝）

    2022/09/03 05:30

    〔記者蘇金鳳、蘇孟娟／台中報導〕台中市長選舉登記昨日截止，除民進黨參選人蔡其昌在登記首日搶頭香登記外，尋求連任的國民黨籍台中市長盧秀燕則在最後一天委由競選總部七名總幹事代為完成參選登記，另有無黨籍的素人家庭主婦陳美妃捧著一百五十萬元現金「壓軸」登記；台中市第四屆市長選舉將有三組人選參選。

    國民黨「最強母雞」盧秀燕原訂昨親自登記，因颱風軒嵐諾逼近台灣，須坐鎮防颱因應，改委請上次市長選戰一起打下江山的「鐵三角」立委江啟臣、楊瓊瓔、前立委顏寬恒，市議員陳政顯、吳瓊華、黃健豪及市黨部主委顏文正七人代勞。江啟臣指出，台中市已變不一樣，請大家再給盧秀燕四年，未來會更不一樣；楊瓊瓔與顏寬恒也說，「房子已蓋一半、師傅不能換」，籲選民當盧秀燕的後盾讓她連任。

    蔡其昌昨應邀參加台灣手工具工業同業公會會員代表大會後指出，距離選舉剩下八十餘天，他有三個工作要做，會繼續用立法院副院長的身分扮演好立委的角色，爭取更多預算，讓台中市的建設能完善、人民的問題能解決；另會加緊腳步推出第二輪、第三輪市政說明會，讓大家了解他的行動力、想法及做法，更要發揮母雞的角色協助民進黨提名的卅四個市議員，達成市長當選、議員全壘打目標。

    全職主婦陳美妃強調最沒包袱

    此外，五十一歲的素人陳美妃昨捧著一百五十萬元現金「壓軸」登記參選，育有三個子女的她是全職家庭主婦，以育兒經驗、教育改革及交通建設為訴求。她說，沒有政黨奧援將是她最大的優勢，因為最沒有包袱。

    民進黨台中市長參選人蔡其昌強調，會加緊腳步推出第二輪、第三輪市政說明會，讓大家了解他的行動力、想法及做法。（記者蘇金鳳攝）

    民進黨台中市長參選人蔡其昌強調，會加緊腳步推出第二輪、第三輪市政說明會，讓大家了解他的行動力、想法及做法。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    政治今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播