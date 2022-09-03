深化台梵邦誼 陳建仁任特使 出訪教廷

蔡總統特派前副總統陳建仁擔任特使，出訪教廷。（資料照）

2022/09/03 05:30

〔記者李欣芳／台北報導〕教宗方濟各九月四日將在梵蒂岡主持先教宗若望保祿一世榮列真福品大典，蔡英文總統特派前副總統陳建仁擔任特使，偕夫人赴教廷出席大典，彰顯兩國友好緊密邦誼。陳建仁此行也將就台灣投入國際人道關懷救助等相關議題，與教廷交換意見。蔡總統期盼透過此行，持續深化台梵邦誼。

總統府發言人張惇涵表示，特使團於台灣時間昨深夜啟程，預計在九月三日抵達梵蒂岡，展開至九月十一日、為期九天的訪問行程，包括團員、隨員及隨扈共計六人。陳建仁除出席九月四日大典外，九月五日將參加聖索菲亞大教堂和平彌撒，並拜會教廷愛德服務部、國際明愛會，以及馬爾他騎士團等。

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陳建仁是教廷宗座科學院第二位台灣籍院士，更是首位台灣籍理事，此行也將於九月七日至十日，出席教廷宗座科學院理事會議與院士會議，以及教宗方濟各接見全體院士活動。

陳建仁於副總統任內，二○一六、二○一八及二○一九年三度出訪教廷，分別出席德蕾莎修女封聖典禮、先教宗保祿六世等人封聖典禮，以及英國紐曼樞機主教John Henry Newman等五位天主教先人封聖典禮，鞏固邦誼。

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