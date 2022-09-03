蔡英文︰團結對抗威權再起

蔡英文總統在捷克「公元兩千論壇」會議閉幕式中發表錄影演說強調，無論是威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心。（取自總統府）

2022/09/03 05:30

捷克「公元兩千論壇」演說 強調台灣走向世界決心不受動搖

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統昨應捷克「公元兩千論壇基金會」邀請，在第廿六屆「公元兩千論壇」會議閉幕式中發表錄影演說強調，無論是威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心。她提及在烏克蘭人民奮勇衛國之際，全球民主志士都知道時間至關重要，亟需團結對抗威權主義再起，讓民主國家在這個挑戰日益加劇的環境中更加堅韌。

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民主與自由不容妥協

蔡英文表示，台灣人民對烏克蘭感同身受的主要原因之一，是因為我們也必須面對威權主義的持續威脅。蔡認為，合作、支持及資訊分享仍是民主韌性的關鍵，台灣不斷致力對抗威權勢力，民主與自由是台灣人民認同中不容妥協的一部分。這份決心使台灣能堅韌面對挑戰，抵禦試圖破壞我們民主體制與自由民主世界秩序的勢力。

這是蔡英文連續第三年獲邀參與「公元兩千論壇」，她今年單獨為閉幕式進行演說。她指出，上個月中國以不實藉口，對台灣民主基金會採取其所謂的「懲戒措施」，公元兩千論壇率先譴責中國加大對台灣人權和自由的打擊。非常感謝公元兩千論壇基金會與台灣人民站在一起。

烏克蘭戰爭已成為警鐘

蔡英文說，在烏克蘭人民奮勇衛國之際，全球民主志士都知道時間至關重要，亟需團結對抗威權主義再起，讓民主國家在這個挑戰日益加劇的環境中更加堅韌。威權政權為了實現其擴張主義的目標，將無所不用其極，包括攻擊無辜的平民百姓。烏克蘭戰爭已成為警鐘，時時刻刻提醒著我們。

台與歐洲國家深化關係

她指出，台灣人民對烏克蘭感同身受的主要原因之一，是因為我們也必須面對威權主義的持續威脅。這個威脅已存在數十年，並在近幾年來急遽升高，尤其是在民主國家及其領導者表達訪台及與台灣合作意願之際。今年多位歐盟及其成員國的議員造訪台灣，表達支持之意。部分歐盟成員國也發聲支持台灣參與世界衛生大會，台灣和數個歐洲國家正建立更為緊密的關係。但威權政權訴諸經濟脅迫及政治、認知戰，假訊息與影響力操作也被用來顛覆歐洲的民主國家，以懲罰那些與台灣交流的人士。

蔡英文強調，無論是威脅或脅迫，都不會動搖台灣走向世界的決心。台灣及其人民已準備好與民主國家強化在我們可協助的領域一起合作。

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