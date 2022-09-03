農委會研究案 2009年1700萬計畫曝光// 張善政報告 馬政府決定不公開

國民黨桃園市長參選人張善政曾申請農委會研究案，並擔任計畫主持人，該份3年期計畫書，獨缺馬政府時期、2009年1700萬元報告書。（資料照）

2022/09/03 05:30

〔記者楊媛婷、許倬勛／台北報導〕國民黨桃園市長參選人張善政被爆料過去任職宏碁副總期間，申請農委會研究案，並擔任計畫主持人，報告疑似多處抄襲，該份三年期計畫書，前兩年報告書皆在「政府研究資訊系統（GRB）」公開，獨缺馬政府時期、二○○九年一千七百萬元報告書，當時的原因是「該報告部分要爭取競爭型計畫」而未公開，農委會昨將該報告書提供給立委後曝光。

立委疑消化公家預算 張陣營：可問蘇嘉全

民進黨立委林靜儀說，除之前曝光的報告書顯有抄襲，這份二○○九年的報告既然要爭取競爭型計畫，代表內容創新且前瞻，但張迄今無法對外說明該計畫對台灣農業電子化貢獻，讓人質疑是否透過計畫來消化公家預算。

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張善政陣營透過競辦發言人曾俊豪回應，農委會與宏碁的計畫案橫跨陳水扁與馬英九兩任總統，若林靜儀質疑計畫案涉消耗公家預算，建議詢問時任農委會主委蘇嘉全，相信可以更了解整個始末。

張善政任職宏碁副總期間，向農委會申請三年期的「農業電子化發展策略分析與規劃」研究計畫（2007-2009），經費共五七三六萬元；張善政日前表示，該案只是蒐集各國農業電子化的資料，並稱若有一塊錢落到他口袋就退選。

依本報取得該份發給立委的報告內容顯示，二○○九年計畫研究報告書，除主持人張善政外，另有十八位參與研究人員，內容含該年計畫執行的期中與期末工作報告。

對馬政府當年為何沒將該份報告於GRB公開？農委會發言人陳淑蓉說，因部分內容當年要爭取競爭型計畫（指須透過競賽或審議評估機制評定部會提案的計畫），故業務單位勾選於二○一一年公開，但GRB於二○一五年前為單向系統，即使已過可公開年限，系統仍無法回溯檢視，但報告內容在該會內網都可查詢。

農委會已由主責的科技處負責該案，陳淑蓉說，還在釐清內容，若有結果一定會對外報告。

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