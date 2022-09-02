（台中）帶領藍軍 盧秀燕陪22議員選將登記

2022/09/02 05:30

〔記者林旻臻、蘇孟娟／台中報導〕台中市長、市議員選舉登記第四天，國民黨「最強母雞」、台中市長盧秀燕昨日特地請假陪廿二名黨籍議員參選人聯合登記，包括議長張清照及副議長顏莉敏，帶領藍軍議員高喊「市長連任、議員過半」口號，展現團結氣勢，盧秀燕強調，未來四年市政要延續，須有好的議會團隊，希望所有優質議員高票當選，繼續為台中建設努力。

盧秀燕原訂今日親自登記參選，受強颱軒嵐諾逼近台灣，昨臨時決定取消，她要坐鎮防颱行程，登記改委請未來競總七大總幹事代勞。

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今坐鎮防颱 委競總幹部代登記

藍營昨日廿二名議員參選人聯合登記，除盧秀燕請假陪同外，包括前國民黨主席、立委江啟臣、立委楊瓊瓔，前立委顏寬恒及前議長張清堂等人也到場助陣，眾人在登記會場外大誓師，展現團結拚年底選戰氣勢與決心。

江啟臣表示，盧市長上任來與議會成員組成國民黨最強的台中隊，希望選民繼續支持；顏寬恒也指出，希望選民不要被污衊錯誤的選舉資訊影響投票，團結讓台中市再次驕傲、輝煌。

盧秀燕昨日另參與復康巴士捐贈活動時指出，台中市約十三萬多名身心障礙者，目前全市有二百七十六輛復康巴士，平均一年提供將近九十萬次服務，讓身障朋友方便就醫，也協助交通接送，幫其走出家門，參加各項活動，增加社會參與。

因公務車汰換規定十年，且十二萬五千公里就要汰換車輛，因此市府除了自行編列預算購車外，很大一部分來自社會捐贈，盧秀燕感謝上準衡器公司董事長李武雄夫婦，為社會公益出錢出力，大家一起公私協力，公義行善、不遺餘力。

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