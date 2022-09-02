登記參選桃園市長 鄭寶清︰推「新黨外運動」

民進黨前立委鄭寶清（中）昨由支持者陪同前往桃園市選舉委員會登記參選桃園市長。（記者周敏鴻攝）

2022/09/02 05:30

〔記者周敏鴻、陳政宇／綜合報導〕民進黨前立委鄭寶清昨由前立委許榮淑陪同前往桃園市選委會登記，以無黨籍參選市長。他強調，民進黨已失去建黨精神、核心價值，他將發起「新黨外運動」對抗威權體制和密室協商，讓台灣站起來，為人民留下民主火種。

民進黨將開除黨籍

民進黨中評會主委賴瑞隆受訪表示，下週四（九月八日）將召開第三次中評會會議，處理違紀參選事宜，將依規定予以除名。

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鄭寶清說，民進黨的創黨精神，是要追求民主、法治、自由、人權，這也是對抗中國最好的利器，如今黨卻成了一人一派的威權體制，他要推動新黨外運動，為台灣留下民主的火種，就像前黨主席許信良當年帶領「中壢事件」，再度讓民主政治在桃園發光。

對於登記參選後可能被開除黨籍，鄭寶清顯得坦然，「很多前輩也早就被開除了。」他說，民進黨失去建黨精神、沒有核心價值，就會為非作歹、偏離人民需求，他生在桃園，死了也會埋在桃園，對這塊土地有感情，會盡所有力量讓桃園往前走，相信八十多天之後，年輕人與知識份子會知道「改變是對台灣、對桃園有利的」。

民進黨發言人謝子涵回應，民進黨上週進行桃園市對比式民調，鄭運鵬領先鄭寶清高達十％，顯示鄭運鵬是黨內桃園市長最強候選人。

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