逾半主委涉違法 邱顯智：張善政團隊是競選集團還是犯罪集團？

時代力量立委邱顯智（左）、桃園市議員參選人林佳瑋（右）昨日舉行「張善政競選團隊逾半數成員曾有違法行為，到底是競選團隊還是犯罪集團？」記者會，強調「國民黨和張善政都應該跟桃園市民，甚至全國人民講清楚。」（記者廖振輝攝）

2022/09/02 05:30

〔記者楊丞彧、許倬勛／綜合報導〕時代力量立委邱顯智昨與桃園市議員參選人林佳瑋召開記者會，直指國民黨桃園市長張善政競選團隊十三區主委當中，有七位曾涉賄選、恐嚇、違法兼職與逃漏稅等「紀錄」，讓邱顯智直呼：「這到底是競選集團，還是犯罪集團？」林佳瑋也痛批，這根本就是國民黨地方舊勢力的大復辟。

「國民黨地方舊勢力復辟」

張善政競選辦公室發言人曾俊豪回應，林佳瑋相關言論充滿個人臆測、刻意連結。張善政自投入選戰以來，始終抱持最真誠的心與鄉親互動，也很感謝每一位提供協助的人，不分藍綠相挺；張善政昨已正式登記為候選人，接下來會全力衝刺，打贏選戰，外界的質疑、抹黑，都只會轉化成動力。

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根據林佳瑋提供之資料，張善政競選團隊中，觀音區黃茂實為前觀音鄉長，曾二度賄選被判刑確定；復興區李永福為前桃園縣救國團總幹事，曾競選復興鄉長，涉及賄選被判刑確定；平鎮區陳萬得為現任桃園市議員，為國民黨立委呂玉玲丈夫，曾涉恐嚇建商被判刑確定；桃園區蘇家明與大溪區曾榮鑑分別曾因違法兼職被監察院彈劾，送公懲會懲處；蘆竹區褚春來曾打壓工會幹部，被勞動部認定有不當勞動行為；楊梅區張育美為現任立委，曾助醫師逃漏稅獲緩起訴。

林佳瑋指出，張善政競選團隊各區主委，有超過半數曾因恐嚇、賄選、逃漏稅等，被法院判刑或公懲會懲處。對此，張善政日前受訪竟然以「這是過去的事」輕輕帶過，不但沒譴責，連一點反省都沒有。

林佳瑋表示，國民黨主席朱立倫指派張善政參選桃園市長，但因為空降，需大量倚賴這些地方派系跑行程。張選前就倚賴這些人情，未來如果入主桃園市政府，難道不會對這些地方派系言聽計從？林痛批，這名單根本就是國民黨地方舊勢力的大復辟！她也質疑，張善政根本是被派到桃園選舉的傀儡。

「朱立倫應向大眾說清楚」

邱顯智也質問朱立倫，過去多次說「絕不容許賄選、要清廉、反對暴力恐嚇」，是不是只針對國民黨高層，但面對桃園選民就可以？張善政團隊「到底是競選集團，還是犯罪集團？」團隊過半有違法紀錄，是否明知故用？是否要更換主委？張若當選，是否保證這些人不入主市府？朱立倫應針對這三點向大眾說清楚。

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