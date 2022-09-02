登記拚連任 徐榛蔚：縣政、防疫優先

花蓮縣長徐榛蔚（左）昨到選委會登記競選連任。（記者王峻祺攝）

2022/09/02 05:30

〔記者王峻祺／花蓮報導〕尋求連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，昨由丈夫、立委傅崐萁陪同登記參選，媒體詢問是否接受民進黨花蓮縣長參選人Kolas Yotaka的辯論戰帖，徐榛蔚強調現階段以縣政及防疫優先，她說，「縣政工作持續不斷的做，每個政策或每個工作都是福國利民，有益於所有鄉親。」

徐榛蔚昨到選委會登記競選連任，少了過去支持者搖旗簇擁的浩大場面，僅由傅崐萁、國民黨花蓮縣黨部主委張逸華陪同，並有秀林鄉長王玫瑰、退警協會及少數幾位民代到場，登記過程相當低調。

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徐榛蔚說，每天縣政工作非常忙碌，尤其現在BA.5上升，縣政優先、防疫為先，腳踏實地做好每天的工作。

Kolas日前邀請徐榛蔚進行政策辯論。徐榛蔚昨受訪時未正面回應，僅表示縣政工作持續不斷的做，每個政策或每個工作都是福國利民，都有益於所有鄉親。

張逸華補充，縣長目前就是把縣政做好，完全以防疫、縣政為優先，自上任以來就是跟自己比賽、跟時間賽跑，希望花蓮每一天都有進步及發展，現階段防疫是縣長最關心的事情，包括她個人在基層跑公務，都沒提到任何選舉、連任事情，先以建設縣政為主。

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