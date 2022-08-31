瓜國外長晉見蔡總統：瓜地馬拉永遠支持台灣

蔡英文總統（右）昨接見瓜地馬拉外交部長步卡羅（左），感謝瓜地馬拉堅定支持台灣，期待深化兩國關係。（路透）

2022/08/31 05:30

〔記者陳昀、呂伊萱／台北報導〕蔡英文總統昨接見中美洲友邦瓜地馬拉共和國外交部長步卡羅訪團，特別感謝瓜國在台灣面臨中國軍事威脅的第一時間即發表聲明仗義執言，溫暖又堅定的舉動令人感動。總統強調，面對全球威權主義的擴張，民主陣線盟友應持續合作；步卡羅也表示，此時訪台是為聲援中華民國台灣的人民與政府，瓜地馬拉將永遠支持台灣。

步卡羅表示，此行是代表總統賈麥岱領導的瓜地馬拉共和國的政府和人民，表達兩國團結一致的友好之情；他率團來訪，是要聲援中華民國台灣的政府與人民，堅信任何衝突當前，都有必要進行對話。

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「瓜地馬拉將永遠支持台灣，因為我們對和平、主權及領土完整有非常堅定的信仰。」步卡羅強調，瓜地馬拉政府堅信人民有權利享有和平的生活，和平生活的權利是不容交換的，國家主權更是如此。蔡英文則期待台灣與瓜地馬拉在既有良好基礎下，持續讓兩國關係更深化、緊密。

步卡羅昨代表瓜國政府頒贈外交部長吳釗燮「大項鍊伊利薩里勳章」。步卡羅分享，「大項鍊伊利薩里勳章」表彰「做正確的事、捍衛主權、為人類貢獻」的精神，正是蔡總統及吳部長傳承給下一代的榜樣。

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