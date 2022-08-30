抗議夏立言訪中行》 台灣基進籲朱立倫：交代妻舅跟對岸談了什麼

多位台灣基進黨議員參選人，昨前往國民黨中央黨部抗議夏立言訪中。（記者塗建榮攝）

2022/08/30 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨副主席夏立言在中共對台軍演之際訪中引抨擊，台灣基進黨昨赴國民黨中央抗議，質疑夏立言訪中行，關鍵是陪同前往的朱立倫妻舅、前立委高思博，國民黨應老實交代。黨主席朱立倫則強調，國民黨最大挑戰是重獲人民支持，「親美、友日、和陸」缺一不可。

多位台灣基進黨議員參選人昨前往國民黨中央黨部抗議夏立言訪中，高雄市議員參選人張博洋指出，國民黨到中國出訪是名不正、言不順，「如果是做對的事，何必躲躲藏藏？」這樣的遮掩就是為保護幕後的藏鏡人高思博。高在國民黨裡面身為中央委員，要直接面對中共層級不夠，只好找層級比較高的夏立言當煙幕彈，陪同高出訪。

請繼續往下閱讀...

張博洋說，國民黨該老實交代，身為朱立倫權力核心的高思博到底跟對方談了什麼，才是台灣人民必須知道的事。

朱立倫昨出席國民黨中評會，並於致詞時再度滅火，強調國民黨是有中心思想的政黨，立場就是捍衛中華民國，為民主自由，維護區域和平。國民黨未來有很多挑戰，最大挑戰是重新獲得人民支持。這一年來，他不斷把黨的路線走回捍衛中華民國，守護民主自由，維護區域和平，具體做法就是要「親美、友日、和陸」，三者缺一不可。

朱立倫強調，夏立言是真正愛台灣，為台灣同胞做事，民進黨不斷抹黑攻擊，卻提不出任何一項能幫台灣同胞解決問題。

「

國民黨絕對不能反共」 中評委林竹松還讚習和藹

此外，國民黨中評委林竹松表示，美國總統拜登不尋求改變中國體制，就是不反共，因此「國民黨也絕對不能反共」。林還說，中共總書記習近平「平易近人、溫和儒雅且和藹可親」，是歷任中國大陸最高領導人中對台灣瞭解最深，關心最多的領導人。兩岸絕對不能戰爭，如果發生戰爭，還能跑到哪裡去，只能通通去跳海。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法