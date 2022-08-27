陸軍直升機航材、彈藥採購 台美簽6年13.6億合約

陸軍航特部直升機編制

2022/08/27 05:30

〔記者吳書緯／台北報導〕中國解放軍持續對台進行軍事壓迫，外媒報導指美國將會在九月份宣布對台軍售，可能與後勤、彈藥補給有關。根據國防部近期公布最新採購決標公告顯示，台美已簽署陸軍直升機航材零附件等三項物品的採購合約，決標金額達到十三億六四六四萬元，履約起訖日期自今年七月至二○二八年底。

外媒：華府九月宣布新一波對台軍售

陸軍航空特戰指揮部目前編制有AH-1W攻擊直升機、AH-64E阿帕契攻擊直升機、OH-58D戰蒐直升機、UH-60M黑鷹通用直升機、CH-47SD運輸直升機等機種；其中阿帕契與黑鷹是目前陸航的兩大精銳主力。

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根據政府電子採購網決標公告指出，陸軍司令部委請我駐美軍事代表團與美國在台協會（AIT）簽署陸軍直升機航材零附件等三項的採購合約，並且標註為武器、彈藥及其零件，金額達到十三億六四六四萬元，並自今年七月底開始履約，至二○二八年十二月中旬結束，為期六年五個月。履約地點為台南市歸仁區、即陸軍航特部的駐地。

路透昨也報導，美國眾議院議長裴洛西訪台後，中國在台灣周邊進行大規模軍演，但並不足以刺激美國立即增加對台大幅軍售；報導引述消息人士指出，美國對台軍售將著重於維持台灣當前軍事系統以及履行既有訂單，而非提供會使兩岸緊張關係升級的新武器，可能會增加提供彈藥與低層級物品給台灣，而美方最快可能在九月公布對台軍售審批消息。

針對近期美台軍售案，國防院中共政軍與作戰概念研究所副研究員舒孝煌昨受訪表示，從近期美國政府對台軍售以及台灣與美方簽署的採購合約，後勤補保的軍售案，是近期被突出的面向，包含陸軍攻擊直升機、海軍船艦等作戰武器，都是需要精密的後勤維保，才能保持戰力不墜。

「重點是能繼續用」，舒孝煌分析，美方近期軍售方向在維持台灣現行作戰能力的韌性，擁有武器裝備是一回事，但是作戰時能維持多久又是另一回事，不能等到戰時才發現零件、彈藥都不夠，因此提升妥善率非常重要，而美方勢必是對我方現有戰力充分評估，才會體現在軍售上。

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