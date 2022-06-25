「官我什麼事」專訪》蔡清祥：境外勢力收買網紅 干擾選舉

法務部長蔡清祥接受自由時報「官我什麼事」網路節目專訪，驚爆境外勢力收買網紅，企圖干擾台灣選舉。（記者吳政峰翻攝）

2022/06/25 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕自由時報「官我什麼事」網路節目，昨播出法務部長蔡清祥專訪，蔡清祥驚爆境外勢力收買網紅發表不實言論，企圖干預我國選舉，檢調已觀察到，將持續監控、加強防範，以對抗認知作戰。

檢調已觀察到實際案例 將持續監控、加強防範

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蔡清祥指出，境外勢力透過各種方式干預我國選舉，例如透過台商捐助特定團體或候選人；利用宮廟綁樁；以中籍配偶招攬選民旅遊並予落地招待；地下通匯金援；較新興的是利用網紅來行銷宣傳，給予大筆資金要求發表、散布不實言論，這些皆已有案例可循。調查局新成立的資安工作站對資訊與認知作戰很有經驗，將持續密切調查。

強化國安案件偵辦能量 法務部聘專家交流

蔡清祥表示，檢察官應更加從國家角度思考、了解國安案件，法務部辦了很多研討會，聘請國安專家交流，強化偵辦國安案件能量；另提出「國安法」修正案，把發展組織罪移由二審偵審；增訂「商業間諜罪」及國家核心關鍵技術的「營業秘密域外使用罪」。

對於選前「發雞排祭品文」是否涉及賄選？蔡清祥說，須視行為人是否用雞排為對價影響選民投票意願，若有就可能構成賄選，若投票權人不因雞排影響選擇與意向，則可能未達要件，具體情況由檢察官依個案認定。

至於何種政見可能構成期約賄選？蔡解釋，候選人以不正當方法開競選支票，以非法方法欺騙選民賜票，即可能成立；若支票理由正當，政見在當選後須經行政程序才能履行，且受議會監督，則屬正當政見。

電子錢包、行動支付 嚴防淪為賄選工具

蔡表示，新興的數位支付工具如電子錢包、行動支付，也可能用來做為賄選工具，須防範；檢調也會打擊地下通匯，避免境外勢力與不當金援侵台影響選舉。檢調同時會速查假訊息，若查明真相應立即澄清，避免影響選舉。

賄選手法五花八門，蔡清祥說，他曾聽過有候選人殺豬、宰羊分送選民；或免費為大樓、社區做清潔消毒，以影響投票意向；或假借關懷老人發放慰問金、以聘請志工名義給予好處等。每次選舉的賄選手法都會變形演進，法務部與檢調將密切注意。

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