冷眼集》從金廈大橋談起
記者鄒景雯／特稿
台北市長柯文哲最近跑到金門去倡議「興建金廈大橋」，語畢，如其所願，果然引起千堆雪，也創造了聲量。許多政治人物譏諷柯市長：這是準備二○二四大選的起手式。其實，這只說對了一半，另外錯的一半更關鍵，這個時間點拋這個議題，最大的正效果是參選金門縣長，對於參選下任台灣總統則是徹底的反效果。
時間點指的是國際環境與地緣政治的變化，這是國家級領導人的基本素養；金廈大橋這個議題牽涉的可以是個別金門的發展，更可以放在兩岸關係、台灣安全下來思辨，前者是地方縣民的事務，後者才是台灣廣大選民切身的命題，因此有極大的「因地」性，偏偏這個議題對於本島與離島的利益是明顯互斥的。所以柯市長在卸任後，如果以民眾黨主席身分到金門去發展組織、培育人才，將來爭取縣長寶座，其發表金廈大橋言論才具有理性，才是精算的產物。
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柯市長個人的演出，其實是其次問題，更值得深思的是：一位首都市長在八年任期的最後，放下廣大市民，開始全國行腳，不忘到金門去釋放敏感的風向球，除了網路化的反射，短視性的取巧，毫無遮掩的政治企圖，他究竟高舉了什麼從政的價值？是否建立了某種政治典範？是否完全兌現兩次競選所開出的承諾？又是否充分回應了台北市民的期待？這些才是首要問題。
或許，這不是一個人的欠缺，但絕對是台北選民的損失；做為台灣城市治理的指標，長期獲得首善的資源挹注，台北市民值得有一位更匹配的市長，來向各方展示台灣政治菁英的高度與文明，一如其他先進國家其首都市長對於這個國家對內對外的象徵作用。如果現在我們不滿意在任者的言行表現，那麼可預見的未來，我們是否能從新任者身上看得見驅逐黑暗的曙光？也就是各政黨參選人普遍的超越與進化程度，隨之高度迫切起來。
台北市必須是一個國際城市，同時在各領域，也是台灣與世界連結的起點，這是台北市長角逐者應有的視野與胸襟。但是除了民進黨尚未公布徵召人選，外界還無法品評高下之外，自五月二十五日國民黨提名蔣萬安，台北市副市長黃珊珊早確定接棒參選以來，外界恐怕得不客氣的說，各黨似乎並未體認全球快速的變遷，以及台灣的首都值此之刻，必須肩負起的角色。導致近一個多月的競選內容，儘管已不再耽於奇技淫巧，然仍一式是傳統戰法充斥；面對爭取選票，有的是隨波逐流，卻無最關鍵的價值帶領。既無可觀之處，當然就不可能予人翻轉的期待。
說得更直白一點，走到歷史黃金時期的台灣，適格的首都市長，必須努力提升成為一位領袖級人物，清楚告訴大家他所為何來，要把大家帶到哪裡去？而不僅僅是一個公務執行者，更不是一個血統號召者；唯有這樣思想準備與條件，才有資格在年底通過市民殘酷的考驗，成就偉大的城市，進而蛻變台灣的政治品質與民主內涵。