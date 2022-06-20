民進黨3人搶攻彰縣 盼黨速提最強人選

林錫耀徵詢3位有意參選彰化縣長人選 。（資料照）

2022/06/20 05:30

〔記者張聰秋／彰化報導〕距離年底九合一大選剩下五個月，民進黨彰化縣長提名仍未底定，黨秘書長林錫耀、前秘書長洪耀福等選對會成員親自出馬，當面徵詢多次公開表態參選的前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富及台北畜產公司前總經理姚量議，三人都盼儘快提出最強的人選。

隸屬正國會系統的邱建富說，六月八日他向林錫耀、洪耀福等人表達，為了團結勝選，他禮讓兩次縣長和兩次立委，是民進黨內全國第一個連讓四次，如果縣長人選提名不是他，以後應該再也沒有人願意禮讓，建議用科學數據的民調，讓大家心服口服。

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邱建富還表示，彰化市是全縣大票倉，第二次市長連任，他拿下七萬多票，打破民進黨在彰化市五萬票以下的慣例，自信是深具爆發力的參選人。

姚量議則表示，六月九日他北上到黨中央與林錫耀等人碰面，因選舉時間緊迫，建議提名作業加速時程，勝選的共識就是要找出最佳、最強的人選，其他談話內容，由中央黨部統一發言，他尊重徵召的作法。

隸屬新潮流系統的前縣長魏明谷指出，上週他曾與黨中央核心人士會談，表達自己有立委、縣長歷練，更是拿得出政績的人選，最有實力和能力與國民黨籍縣長王惠美一較高下。

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