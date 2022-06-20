民進黨重啟布局 竹縣嘉市彰花東展開徵詢

民進黨重啟佈局 竹縣嘉市彰花東展開徵詢。（資料照）

2022/06/20 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕隨著疫情趨緩，民進黨重啟選戰布局，除了後天中執會將通過桃園市、新竹市、基隆市等三市長提名，也針對非執政縣市展開徵詢，彰化鎖定前縣長魏明谷、前彰化市長邱建富，新竹縣則看好發言人周江杰，或與無黨籍的竹北市長何淦銘合作；雙北則預計壓軸處理，力求「水到渠成」。

雙北連動壓軸處理 力求「水到渠成」

黨政人士指出，民進黨原擬待最後提名階段壓軸處理北北桃三市提名，但因部分參選人對外發言有內耗疑慮，為了儘速止血，加上黨內對新竹市長林智堅轉戰桃園已有共識，上週六才提前召開選對會拍板定案。

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在執政縣市的縣市長提名逐步確定後，民進黨也啟動非執政縣市的徵詢。

新竹縣長部分，周江杰被看好形象清新，能藉由轉戰桃園的新竹市長林智堅拉抬參選；而無黨籍的竹北市長何淦銘地方實力不容小覷，民進黨也不排除採取不提名的合作模式或延攬何入民進黨徵召。彰化縣長方面，已表態參選的魏明谷、邱建富也接獲徵詢，預計近期聚焦人選。

黨政人士表示，黨內期盼循往例在全代會前完成所有縣市長提名，然台北市長與新北市長人選仍有連動性，還在持續整合。

黨政高層強調，民進黨力求水到渠成，先提名不是先當選，也未必有「紅利」，像國民黨已提名蔣萬安參選台北市長，卻未能營造新話題與討論，反倒民進黨議員主導議題，監督台北市政府的網軍問題；而新北市長侯友宜雖被視為強棒，但「恩恩事件」危機處理不佳，導致人設毀壞，也為年底選情埋下變數。

至於其他尚未提名的縣市，傳出嘉義立委王美惠被看好挑戰嘉義市長；花蓮縣可能由總統府發言人谷辣斯．尤達卡挑戰；台東縣長鎖定立委劉櫂豪、前立委賴坤成。至於離島連江縣、金門縣，傾向依循往例不提名；澎湖則有縣議員陳慧玲、前縣長陳光復爭取提名。

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