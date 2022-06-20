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    首頁　>　政治

    接棒參選 蔡適應：不讓基隆再走回頭路

    民進黨徵召立委蔡適應（右）參選基隆市長，基隆市長林右昌（左）認為蔡適應是公督盟評鑑優秀立委，他有信心。（記者俞肇福攝）

    民進黨徵召立委蔡適應（右）參選基隆市長，基隆市長林右昌（左）認為蔡適應是公督盟評鑑優秀立委，他有信心。（記者俞肇福攝）

    2022/06/20 05:30

    〔記者俞肇福／基隆報導〕民進黨選對會前天建議徵召立委蔡適應參選基隆市長。蔡適應昨天與基隆市長林右昌一同參加基隆城市博覽會閉幕式。他表示，看到在基隆港上空翱翔的飛鳶，感覺就像基隆振翅高飛，在林右昌市府團隊七年多來的努力下，基隆已經改變成功，他接棒參選就是不讓基隆市再走回頭路。

    林右昌指出，七年多前剛接任市長時，基隆是失業率、離婚率、自殺率的「三高」城市，所有施政滿意度都吊車尾，在他就任市長之前，國民黨更舉債超過一百億元，近八年來，市府不但有效減債，更讓城市蛻變重生，這就是執政能力的展現；蔡適應是延續基隆建設的不二人選，也是公督盟評鑑的優秀立委，由蔡接棒可將擘畫好的市政藍圖願景繼續延續，他對蔡適應和基隆未來的進步都很有信心。

    針對國民黨基隆市長參選人謝國樑、時代力量市長參選人陳薇仲邀請參加政見辯論會，蔡適應說，已參選多次，每次電視台詢問辯論的意願時他都勾選同意，可惜的是國民黨對手都不願參加。他強調，今年底選戰若要舉辦辯論會，他非常樂意彼此討論。蔡適應說，從這幾天的城市博覽會人潮熱絡，凸顯基隆是活潑且充滿朝氣的城市，今年底選戰的最大挑戰就是不要讓基隆再走回頭路，他會在林右昌創造有史以來最棒的基礎上，做好接棒並繼續努力。

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