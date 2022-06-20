竹市恐上演三腳督 國民黨提林耕仁機會大

國民黨提林耕仁機會大。（資料照）

2022/06/20 05:30

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨將徵召新竹市副市長沈慧虹角逐年底新竹市長選舉，國民黨認為沈目前實力較弱，預期民眾黨立委高虹安出馬意願提升，國民黨中央已不太適合卡地方力挺的新竹市議員林耕仁，提名林的機會提高。

認高虹安出馬意願提升

有關新竹市長人選布局，國民黨新竹市議會系統早就力挺林耕仁出馬，但遲未獲黨中央認可；黨內盛傳黨中央考量台北市及新竹市的「藍白合」可能，才一直不底定新竹市長人選。

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近期也傳出，與鴻海創辦人郭台銘關係密切的國民黨秘書長黃健庭曾私下找郭談新竹市長選戰，考慮新竹市長不提名，由高虹安以無黨籍上陣，組在野黨大聯盟，但最後未成局。黃健庭昨否認新竹市「藍白合」，強調國民黨一定會提名自己的新竹市長人選。

被點名出馬的新竹市國民黨立委鄭正鈐昨指出，黨中央其實還在徵詢階段，尊重黨中央的提名權，確定時一定盡最大的努力輔選。被問到若最後「球來了」是否會接？鄭則說，身為黨員，球來了一定要穩定地把它接好。

黨內知情人士表示，國民黨之前沒考慮綠營提名沈慧虹的狀況，整體要重新考量，但目前沈的民調和知名度低，會讓高虹安參選意願大幅提高。相較之下，其實林耕仁的民調並不差，黨中央不太有再卡林的理由，若判斷林有勝算，就會提名林參選。

另，國民黨尚未提名的高雄市長、苗栗縣長人選，黨內人士指出，苗栗仍鎖定立委徐志榮持續勸進；高雄在考量意願、知名度下，是智庫執行長柯志恩、前衛生署長楊志良、立委陳玉珍三選一。孫文學校總校長張亞中雖積極表態，但黨中央完全不考慮。

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