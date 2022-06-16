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    志願教召第5次起 每回獎金5千元

    （資料照，八軍團提供）

    （資料照，八軍團提供）

    2022/06/16 05:30

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為精進後備戰力，端出獎勵措施增加召訓誘因。根據國防部十三日公布的「後備軍人召集獎金核發辦法草案」，符合資格的後備軍人於各梯次召訓前六十天，可向地方後備指揮部、後備服務中心書面申請志願教召，完成第五次教召或臨時召集的後備軍人，每次可獲得五千元召集獎金。

    立法院上月三讀通過「後備軍人召集優待條例」，明定後備軍人接受教召，並完成訓練達五次者，自第五次召訓起，每次完成訓練，將發放召集獎金，並回溯自今年元旦起實施。國防部就此公布「後備軍人召集獎金核發辦法草案」，規範執行細節。

    由於國防部今年起試辦為期十四天的新制教召，「後備軍人召集獎金核發辦法草案」也明定，年度接受舊制教召滿五天且完成訓練者，以一次計算，接受一次新制教召者則以兩次計算。軍方官員昨表示，此舉可鼓勵符合戰力需求的後備軍人，成為國軍重要動員人力，藉此使整體後備戰力更加充實、穩定。

    草案也明定志願教召者資格，須為退伍後未滿十二年、符合常備役體位、未納當年度教召對象，以及無「陸海空軍軍官士官志願留營入營甄選服役規則」所定的內亂、外患、賭博等前科者。

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