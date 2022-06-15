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    玉山艦測試漏水 台船：立即排除

    「玉山艦」。（資料照）

    「玉山艦」。（資料照）

    2022/06/15 05:30

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕台船承造新建的玉山級船塢登陸艦正進行交艦前測試，傳出五月初進行第五階測試時，發生軍艦內大量漏水而積水事件。台船副總經理周志明表示，因為操作過程忽略注意事項造成漏水，但當下立即排除。周志明強調，玉山級船塢登陸艦將如期展開後續測試，並將於第三季交艦。

    「操作過程忽略注意事項」

    玉山級船塢登陸艦為海軍十二項造艦計畫（國艦國造）計畫之一，計劃代號「鴻運計畫」，未來將取代旭海號船塢登陸艦。台船於二○一八年得標，二○一九年五月間原型艦開工，首艘去年四月十三日下水及命名。

    周志明指出，根據海軍軍艦相關程序，玉山級船塢登陸艦必須進行一至七階的測試，今年初起已陸續完成一至五階測試，估計六月底、七月初，就會在碼頭邊進行第六階的靜態測試，隨後進行第七階海上測試，第三季完成交艦。

    疫情嚴峻，傳出包括台船董事長鄭文隆、總經理魏正賜及包括國外技師、多名員工確診，外界質疑將影響造艦進度。周志明表示，鄭文隆、國外技師均已解隔上班，台船員工打三劑疫苗者達九十八％、承攬商九十％，目前確診人數控制在八十人以下，亦與海軍彈性調整工程進度，不會受到太多影響。

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