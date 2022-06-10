自由日日shoot》中國種子闖6關入侵 農委會：已屏蔽販售粉絲頁

民進黨立委林楚茵（左）、趙天麟（右）昨指出，一顆中國小種子竟能穿透六個行政部門、違反七條現行法規，政府卻無力可管。（記者廖振輝攝）

2022/06/10 05:30

〔記者楊媛婷、吳亮儀／台北報導〕對於立委踢爆臉書粉絲頁賣中國種子，並批評衛福部、農委會互踢皮球；農委會防檢局解釋，在記者會後立刻屏蔽該網頁；目前已跟網路平台建立通道可立即檢舉下架，未來將建立網路ＡＩ搜尋，提醒民眾若觸法將面臨最高三年刑責與十五萬元罰鍰。

防檢局副局長鄒慧娟說，經詢問同仁，之前並未收到相關詢問，在記者會得知訊息後，上午十一時卅五分就立刻和臉書聯絡，臉書也隨即屏蔽該販售中國種子的粉絲頁，也將做後續調查。

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鄒慧娟進一步指出，植物要從國外輸入時都要檢疫，包含多肉植物、空氣鳳梨等植株、具有發芽能力的辛香料種子、花生、黃豆、養生穀物、水族沉木等。

鄒慧娟說，防檢局與網路平台有建立綠色通道，一旦接獲民眾檢舉賣家違法，如販售外國種子等，就會立即通知平台屏蔽、下架頁面，也強化網搜功能，建立網路ＡＩ自動搜尋系統，訓練完成就會上路。

衛福部食藥署企科組科長黃建隆則說，以該案狀況來說，種子進來台灣要經過檢疫，但「種子」並非「食品」，如果種出來的果實自己食用就沒問題，但若拿出來販售且有誇大廣告和療效，那絕對不行，可處六十萬元到五百萬元罰鍰。

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