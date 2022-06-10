自由日日shoot》政府單位踢皮球 中國種子闖6關入侵

有臉書社團公然販售來自中國的人參果等種子，並宣稱具有抗癌等療效。民進黨立委林楚茵揭露中國走私來台四部曲。（林楚茵國會辦公室提供）

2022/06/10 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕中國種子竟如入無人之境！民進黨立委林楚茵、趙天麟接獲陳情，有臉書社團公然販售來自中國的人參果等種子，並宣稱具有抗癌等療效。林楚茵強調，這一顆種子穿過台灣六個行政部門，打破七個現行法規，透過臉書輕鬆來台，不只是國安漏洞，也影響台灣農作和生態，呼籲農委會、衛福部等單位應加強查緝。

透過臉書平台 鑽法規漏洞

林楚茵、趙天麟昨舉行記者會。林表示，四月接獲民眾檢舉，臉書粉絲頁「花花加入東森，豐富你的人生」公然販售不知從哪裡來的人參果種子，並宣稱具有抗癌、降血壓、降血糖等療效；另一個臉書粉絲頁「歐尚記農」則賣黑武士黑番茄種子，並指可降低男性罹患前列腺癌、心臟病的機率。但現行法規卻管不到？

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她說，依法種子歸農委會管，但農委會說宣稱療效的管不到，食藥署管食品，而種子是否為食品？若農委會或食藥署站出來，就足以讓該網頁下架，兩單位卻互踢皮球。經辦公室同仁實際探詢，竟真的買到種子，但業者不實申報，明明是種子卻說是裝飾品，這樣可以進入台灣？收到的產品佈滿簡體字，也違反現行法規。業者還直接對他們說：「沒有法律可以管」，態度惡劣。

跳過檢疫 恐衝擊台灣農作

趙天麟也說，業者從宣傳、進口、包裝、物流，視法令如無物，利用臉書平台鑽法規漏洞，再透過無法追查的物流公司進行犯罪行為，有計畫地規避台灣法規，這並非個案，已有相當規模。業者還回覆：「每天有上千人訂購，沒人被抓。」跳過所有檢疫程序，變成很大的漏洞。

對此，出席記者會的農委會防檢局副局長鄒慧娟說，輸入種子必須符合檢疫規定，依法一定要申報檢疫，合格才准輸入，若有不明來源的種子試圖闖關，請通知他們調查、處理。防檢局也和臉書建立綠色通道，若有違規事證，將要求臉書下架。

衛福部食藥署副署長林金富則表示，食品廣告依法不得有不實、誇張或宣稱療效規定，宣稱醫療效能，可處六十萬以上五百萬以下罰鍰。但種子不是果實，若種了之後賣果實有上述行為一律開罰。

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