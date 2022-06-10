為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    自由日日shoot》政府單位踢皮球 中國種子闖6關入侵

    有臉書社團公然販售來自中國的人參果等種子，並宣稱具有抗癌等療效。民進黨立委林楚茵揭露中國走私來台四部曲。（林楚茵國會辦公室提供）

    有臉書社團公然販售來自中國的人參果等種子，並宣稱具有抗癌等療效。民進黨立委林楚茵揭露中國走私來台四部曲。（林楚茵國會辦公室提供）

    2022/06/10 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕中國種子竟如入無人之境！民進黨立委林楚茵、趙天麟接獲陳情，有臉書社團公然販售來自中國的人參果等種子，並宣稱具有抗癌等療效。林楚茵強調，這一顆種子穿過台灣六個行政部門，打破七個現行法規，透過臉書輕鬆來台，不只是國安漏洞，也影響台灣農作和生態，呼籲農委會、衛福部等單位應加強查緝。

    透過臉書平台 鑽法規漏洞

    林楚茵、趙天麟昨舉行記者會。林表示，四月接獲民眾檢舉，臉書粉絲頁「花花加入東森，豐富你的人生」公然販售不知從哪裡來的人參果種子，並宣稱具有抗癌、降血壓、降血糖等療效；另一個臉書粉絲頁「歐尚記農」則賣黑武士黑番茄種子，並指可降低男性罹患前列腺癌、心臟病的機率。但現行法規卻管不到？

    她說，依法種子歸農委會管，但農委會說宣稱療效的管不到，食藥署管食品，而種子是否為食品？若農委會或食藥署站出來，就足以讓該網頁下架，兩單位卻互踢皮球。經辦公室同仁實際探詢，竟真的買到種子，但業者不實申報，明明是種子卻說是裝飾品，這樣可以進入台灣？收到的產品佈滿簡體字，也違反現行法規。業者還直接對他們說：「沒有法律可以管」，態度惡劣。

    跳過檢疫 恐衝擊台灣農作

    趙天麟也說，業者從宣傳、進口、包裝、物流，視法令如無物，利用臉書平台鑽法規漏洞，再透過無法追查的物流公司進行犯罪行為，有計畫地規避台灣法規，這並非個案，已有相當規模。業者還回覆：「每天有上千人訂購，沒人被抓。」跳過所有檢疫程序，變成很大的漏洞。

    對此，出席記者會的農委會防檢局副局長鄒慧娟說，輸入種子必須符合檢疫規定，依法一定要申報檢疫，合格才准輸入，若有不明來源的種子試圖闖關，請通知他們調查、處理。防檢局也和臉書建立綠色通道，若有違規事證，將要求臉書下架。

    衛福部食藥署副署長林金富則表示，食品廣告依法不得有不實、誇張或宣稱療效規定，宣稱醫療效能，可處六十萬以上五百萬以下罰鍰。但種子不是果實，若種了之後賣果實有上述行為一律開罰。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    自由日日shoot》中國種子闖6關入侵 農委會：已屏蔽販售粉絲頁
    2022/06/10 05:30

    自由日日shoot》中國種子闖6關入侵 農委會：已屏蔽販售粉絲頁

    NASA認證材質 經測試95%可提升睡眠品質

    傳統藥用植物在培育和運用邁向新紀元
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播